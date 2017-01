Albiol avisa que el PP utilitzarà "tots els recursos legals" per frenar els pressupostos

El coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, ha advertit el Govern que el seu partit utilitzarà " tots els recursos legals que té a la mà" per evitar que els pressupostos entrin en vigor. "És evident que no ens quedarem de braços plegats quan s'aprovin uns pressupostos que contemplen una consulta per un referèndum d'autodeterminació", ha sentenciat el líder dels populars, que ha assegurat que l'aprovació dels comptes provocarà "el xoc contra un gran mur, que és l'estat de dret".

Albiol ha assegurat que el Govern i els cupaires "estan portant Catalunya a un carreró sense sortida" vinculant l'aprovació dels comptes a la celebració del referèndum, i ha vaticinat que "al final la Generalitat s'estimbarà contra un gran mur". Albiol s'ha referit així a l' estat de dret, i ha insistit que el marc legal "impedeix que propostes com aquesta es puguin dur a terme".

Acompanyat per un ampli gruix de veïns a les portes del camp de futbol de Badalona, acabat d'inaugurar, Albiol també ha carregat contra la mobilització que promouen els partits i entitats sobiranistes per al primer dia del judici per la consulta del 9-N: "Hi ha una part de la classe política que ha perdut el nord", ha reblat.

El líder dels populars a Catalunya també s'ha referit a les declaracions de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que veu "normal" que els funcionaris demanin festa per anar a la mobilització: "Em sembla inadmissible que s'utilitzi un judici a un polític que ha incomplert la llei per coaccionar i forçar indirectament els funcionaris a fer festa per anar a fer 'palmas' al president Mas", ha etzibat Albiol.