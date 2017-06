Albiol afirma que Puigdemont traslladarà la convocatòria del referèndum a la mesa del Parlament per no ser "inhabilitat"

Xavier García Albiol assumeix que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, firma la convocatòria del referèndum, pot ser "inhabilitat". Per això, el president del PP ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa que el Govern traslladarà "la responsabilitat" de la convocatòria de la consulta a la mesa del Parlament perquè Puigdemont ni cap membre del Govern "sigui inhabilitat". "No s'atreviran a fer-ho perquè saben que automàticament quedaran inhabilitats", ha advertit Albiol. De fet, ha titllat el Govern de tenir "una actitud covarda" en l'escenificació de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum d'aquest divendres. Albiol ha fet aquest pronòstic el mateix dia que el secretari tercer de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, ha declarat davant del TSJC per haver permès la votació de la resolució sobre el referèndum.

Pel líder popular, els membres de la mesa de la cambra catalana i, sobretot, ha dit, la seva presidenta, Carme Forcadell, "fa setmanes que fa mèrits per acabar sent inhabilitada". Precisament, la resposta de l'Estat davant els passos que faci el sobiranisme per tirar endavant el referèndum és el principal entrebanc que es trobarà el Govern en els propers mesos. En aquest sentit, tot i que Albiol no ha volgut desvetllar quines seran les eines específiques que utilitzarà el govern de Mariano Rajoy per frenar la consulta, sí que ha deixat clar que la resposta "serà proporcional" i es farà a través de les "institucions democràtiques" de l'Estat, com els "tribunals que són el mecanisme que garanteix la democràcia", ha explicat.

Albiol ha tornat a qualificar la convocatòria del referèndum de "cop d'estat" i ha constatat que el Govern ha passat a tenir una actitud "d'agressivitat i amenaçadora". De fet, ha qualificat les paraules de l'exentrenador del Barça Pep Guardiola a l'acte del sobiranisme d'ahir a Montjuïc d'un "insult a tots els catalans". Tot i que la Generalitat hagi "aixecat la veu", el líder popular ha constatat que, de moment, només es tracta de "paraules". Per això, ha explicat, que quan "el cop d'estat" passi als "fets", l'Estat actuarà per "garantir la llibertat i la democràcia".

En una entrevista a RAC1, aquest dilluns Puigdemont ha explicat que demanarà anar al Congrés a explicar la situació política a Catalunya i com s'ha arribat fins aquí, i s'ha mostrat convençut que podrà anar-hi en les properes setmanes. Albiol veu amb bons ulls aquest oferiment de Puigdemont, tot i que creu que "fa trampes", perquè la seva proposta és "el més raonable i sensat seria que hi hagués anat sense fixar data i pregunta per un referèndum que no es farà". Tot i considerar positiu que Puigdemont vagi al Congrés a explicar-se, també creu que s'hauria de sotmetre a votació, tal com va demanar el govern espanyol.