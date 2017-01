Albiol titlla Puigdemont de "fanàtic d'allò prohibit" per defensar el referèndum

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha criticat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al qual ha titllat de "fanàtic d'allò prohibit" per defensar el referèndum d'independència a Catalunya, i l'ha assenyalat per deixar de banda la sanitat, l'educació i la dependència i centrar-se en el referèndum.

En un acte amb compromissaris del PP aquest dissabte a Barcelona, ha assegurat que la situació política a Catalunya " és un esperpent", i ha criticat que en sis anys hi hagi hagut quatre convocatòries electorals, en relació amb unes possibles eleccions autonòmiques en 2017.

"És una estafa que 72 diputats independentistes hagin decidit renunciar a preocupar-se dels problemes reals dels catalans, em produeix vergonya", ha assegurat, i ha lamentat que el Govern hi hagi deixat de banda als autònoms, que són, per a ell, els que generen feina a Catalunya.

Alhora, la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha reprotxat a Puigdemont de tenir "una falta de lleialtat institucional" per no haver assistit a la Conferència de Presidents autonòmics i faltar al respecte a la majoria de catalans perquè, segons ella, volen concòrdia i no el conflicte, que és, segons la seva opinió, el que promou l'actual Govern.

"Puigdemont anirà a Brussel·les a explicar el seu projecte de referèndum, però no té coratge per seure en una taula de presidents autonòmics, deixant de banda les necessitats dels catalans", ha reiterat, i ha afegit que, segons ella, el Govern es dedica a desgovernar i a enfrontar els catalans.