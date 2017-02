Albiol crearà una Secretaria de Política Europea al PP a Catalunya per a "contrarrestar" el relat independentista

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, crearà una Secretaria de Política Europea en la nova cúpula que sortirà del congrés de març, per tal de "contrarestar" el relat independentista que el Govern trasllada a les institucions europees i per transmetre a la UE una visió no sobiranista de Catalunya.

Segons han avançat a Efe fonts populars, aquesta secretaria de nova creació buscarà convertir-se en un " altaveu" des de Catalunya per fer arribar a Europa la visió de la població catalana que aposta per seguir a Espanya. Els populars catalans consideren que per part de la Generalitat i de les organitzacions independentistes s'està traslladant a les institucions europees una visió "monolítica".

Albiol, segons aquestes fonts, és conscient que aquesta " batalla de les idees" no només ha de ser el dia a dia de la política catalana, sinó que també s 'ha d'ampliar-se més enllà de les fronteres espanyoles i dur-se a terme en el terreny de joc d'Europa, a través d'"estratègies transversals" a la Unió Europea. El treball d'aquesta nova secretaria sempre es desplegarà de manera coordinada amb la Secretaria Executiva de Relacions Internacionals del PP nacional, que encapçala José Ramón García-Hernández.

Cal recordar que, a l'inici d'aquesta legislatura, la Generalitat va crear una Conselleria d'Afers Estrangers, amb l'exeurodiputat Raül Romeva al capdavant, a més que ha prosseguit en el seu desplegament de les anomenades "ambaixades" catalanes en diferents capitals europees i mundials.

El líder del PP català fa setmanes que manté contactes diversos sobre l'estratègia a desenvolupar en aquest camp, uns contactes realitzats tant dins del partit com fora, amb institucions europees i diplomàtics. Una vegada celebrat el congrés del PP català, els propers dies 25 i 26 de març, es designaran els responsables de la nova Secretaria de Política Europea -els noms dels quals encara estan per tancar-, perquè comenci a actuar de manera immediata.