Albiol no aconsegueix posar fi a les disputes internes al PP català

Xavier García Albiol va agafar la direcció del PP català per recuperar els vots que havien emigrat, en bona part, a Ciutadans. Per aconseguir-ho, el president del PP només hi veia una fórmula: unitat interna. I els congressos territorials n’havien de ser la prova de foc. Amb la tria del regidor de Cornellà, Dani Serrano, com a cap de files dels populars a la província de Barcelona, s’havia d’imposar la pau en la que havia de ser la principal pugna. A quatre dies de ratificar-lo com a president provincial, però, es comencen a sentir veus que critiquen que Albiol hagi triat Serrano a dit, i el relleu a Girona també està sent problemàtic.

El líder donava per descomptada la unitat a Barcelona després de donar dues vicesecretaries als dos candidats que aspiraven a presidir la província -l’actual president del partit a Barcelona, Alberto Villagrasa, i l’exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes-. Veus populars, però, critiquen que finalment Albiol impedeixi la pugna entre els dos candidats. Des de la direcció, són conscients d’aquest malestar, però refermen la decisió d’Albiol: “És la que generava menys enemics”.

Entestat a trobar una solució unitària des de la cúpula abans que posar urnes, a Girona Albiol fins i tot va decidir ajornar el congrés d’aquest cap de setmana -que apunta que serà passat l’estiu-. “Preferim buscar una solució de consens perquè cap de les dues opcions reuneix els suports necessaris”, afirma un membre de la direcció popular. Tot i que les dues candidatures -la del delegat del govern espanyol, Enric Millo, i la del diputat Sergio Santamaría- van aprovar ajornar la cita, diversos membres del partit no entenen que Millo no abandoni la cursa per liderar Girona.

El comitè de direcció del PP va ratificar ahir l’endarreriment del congrés gironí. El vicesecretari Fernando Martínez-Maillo va assegurar que es tracta “d’un territori molt complicat per al PP”. “No diré que cal ser un heroi per ser del PP a Girona, però sí que cal molta valentia”, va reblar.

Albiol ha intentat tenir el màxim control sobre el relleu de les cúpules provincials. Abans de liderar el partit, havia defensat el sistema “d’un militant, un vot”. A la pràctica, però, el model que s’ha acabat imposant és el de doble volta, en què els militants voten abans del congrés i en la segona volta ho fan els compromissaris. “Va prometre una cosa que no ha complert”, asseguren fonts populars.

Des de la direcció, però, defensen que, per “qüestions tècniques”, la cúpula el va convèncer d’optar pel sistema de doble volta. De fet, en l’únic congrés on aquest sistema ha servit realment per triar entre dues candidatures ha sigut a Lleida, on un 18% dels militants populars van participar-hi i van escollir la diputada, Marisa Xandri, en comptes de la que va ser número 2 a la llista del PP al congrés, María José Horcajada. Lleida va ser l’únic lloc on les insalvables discrepàncies entre totes dues no van permetre a Albiol trobar una solució de consens, perquè es van negar a fer una llista unitària.

L’únic congrés on hi ha hagut pau ha sigut a Tarragona, on l’actual portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, es va presentar sense candidat alternatiu. És aquest, precisament, l’escenari que voldria Albiol: unitat i fora veus discordants.