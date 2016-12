Albiol acusa Puigdemont i Forcadell de "provocar" la topada judicial amb l'Estat

Xavier García Albiol ha acusat aquest dijous el Govern de Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de buscar intencionadament el xoc judicial amb l'Estat. "Estem davant d'uns provocadors" , ha afirmat en roda de premsa, en la qual ha criticat que l'independentisme repeteixi que l'única resposta per part del govern espanyol és la via judicial mentre no deixa marge, ha dit, per a cap altra mena de resposta.

Per defensar aquesta tesi, el dirigent popular ha brandat la llei de transitorietat jurídica que JxSí i la CUP ja tenen enllestida i l'escrit dels lletrats del Parlament que avisa que tramitar els pressupostos de la Generalitat -que inclouen una partida concreta per al referèndum- podria anar en contra de les resolucions del Tribunal Constitucional (TC). "No ho diuen Rajoy o aquells que l'independentisme qualifica d'enemics de Catalunya, sinó els mateixos serveis jurídics de la Generalitat", ha avisat, i ha opinat que si Junts pel Sí i la CUP segueixen endavant tot i l'avís dels juristes es farà "evident que el que es busca és que per part de l'Estat no hi hagi una resposta política, sinó jurídica en els tribunals".

En la mateixa línia, Albiol ha apuntat també que és el portaveu del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés, Francesc Homs, qui "s'ha buscat" per "anar de llest" que el Tribunal Suprem l'hagi deixat a les portes de seure al banc dels acusats pel cas del 9-N. "S'ha demostrat que ni Homs, ni Artur Mas, ni ningú pot fer el que li doni la gana en un estat de dret", ha conclòs.

353 esmenes als comptes

Albiol ha presentat en roda de premsa les 353 esmenes que el grup del PP al Parlament ha presentat al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017, moltes de les quals, ha dit, van destinades a suprimir tot allò que tingui relació amb la convocatòria d'un referèndum d'independència. Per això, els populars proposen suprimir la disposició addicional 31a -que inclou el compromís explícit amb posar les urnes- i declarar no ampliable el crèdit de la partida de processos electorals i consultes populars i les partides per a despeses de processos de participació ciutadana contingudes en els fons no departamentals.