Albiol aspira a recuperar el lloc que li va prendre C’s

Xavier García Albiol ja és el nou president del PP català. Després de gairebé dos anys d’interinatge, el 92% dels compromissaris -la participació va ser del 73%- van escollir ahir el líder popular com a número u del partit. El 14è congrés que els populars catalans celebren fins avui ha servit per fer el relleu entre la fins ara presidenta de la formació, Alícia Sánchez-Camacho, i Albiol, i fixar el repte per al futur: l’aposta del líder passa per recuperar l’espai polític que li ha robat C’s a Catalunya i recuperar terreny municipal en les eleccions del 2019.

En la seva última intervenció com a presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho va posar deures a Albiol: “El PP ha de ser alternativa de govern”. Albiol no va tenir cap problema per recollir el guant que li havia llançat la ja expresidenta i va assegurar que comença la seva nova etapa com a president amb l’única prioritat de “guanyar les eleccions” i no “congressets”.

Per aconseguir-ho, Albiol va fer una crida a aglutinar tots els catalans que “se senten tant catalans com espanyols”, que estan “fins al capdamunt” del procés sobiranista i que volen una Catalunya on es defensi “la llibertat i la convivència”. L’electorat del qual fa bandera Ciutadans, que ara lidera l’oposició. Seguint l’estratègia que també enarbora Inés Arrimadas, Albiol va enviar un missatge als ciutadans que assegura que s’han quedat “orfes” de l’antiga Convergència. Per arribar-hi, el líder popular va apel·lar a la feina feta quan va ser regidor i després alcalde de Badalona. També a la tasca del govern espanyol: ser a l’executiu permet al PP català presumir d’unes cotes de poder lluny de l’abast de Ciutadans i fer desembarcar els dirigents del partit a Madrid quan volen demostrar la seva força.

L’objectiu és tornar a ser una formació rellevant a Catalunya en un escenari que el PP considera el del “postprocés”. Tot i que va donar l’actual etapa per morta, el nucli de tots els discursos va ser carregar contra l’independentisme. Només començar el congrés, l’actual ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va retreure al Govern que es gastés “els diners de tots els catalans per alimentar el monstre del sobiranisme”. I per frenar-ho, va ser la número dos dels populars espanyols, María Dolores de Cospedal, que va tornar a posar la llei i la Constitució com a barreres per aturar el procés. Cospedal va advertir els líders sobiranistes que els “intents de dividir”, sempre moren a “l’escullera de la democràcia i la llei”, a més de qualificar de “ridícul” el seu full de ruta.

Un càrrec per a Camacho

Albiol va presentar el seu equip i les deu vicesecretaries que hi haurà al partit. L’actual diputat al Parlament Santi Rodríguez serà el seu número dos, però també incorpora al seu equip Dani Serrano, regidor de Cornellà, que sonava també per ocupar la plaça de secretari general. El president dels populars a Barcelona, Alberto Villagrasa, i els diputats al Parlament Esperança García i Juan Milián ocuparan tres de les vicesecretaries.

El ja president del PP català també va reservar un lloc per a la fins ara màxima dirigent del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, que serà la coordinadora d’acció parlamentària. La líder sortint, en un comiat emotiu, es va desfer en elogis cap al seu successor. Després de 20 mesos d’interinatge, doncs, Albiol tindrà el seu propi equip per recuperar terreny en el mapa polític català.