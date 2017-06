Albiol tornarà a ser candidat a l'alcaldia de Badalona per les municipals del 2019

El president del PP, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dilluns que tornarà a ser candidat a l'alcaldia de Badalona per les properes eleccions municipals del 2019. Albiol ha fet pública la seva decisió durant la conferència que ha pronunciat aquest vespre al barri de Llefià sota el títol 'Badalona et necessita'.

El líder dels populars catalans vol oferir una política municipal allunyada del debat polític nacional i que torni a apostar per la "contundència contra els que no es comporten". L'objectiu d'Albiol és fer front als problemes "reals" dels veïns. Abans, però, vol acabar el seu projecte a Catalunya per evitar que s'acabi celebrant el referèndum. En aquest sentit, ha retret a l'actual govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Dolors Sabater, que hagi lliurat l'Ajuntament al procés independentista.

Durant la conferència, l'exalcalde de Badalona ha tret pit de la seva etapa al capdavant del consistori badaloní i l'ha descrit com "el millor govern que ha tingut la ciutat", i ha criticat les polítiques de Sabater en matèria de seguretat. Considera que la feina que va fer la va haver de deixar inacabada, i per això ha justificat la seva candidatura a l'alcaldia de les eleccions del 2019.