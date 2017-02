Albiol vol crear un "comitè de savis" que assessori la direcció del PP català

Un cop acabat el Congrés del PP a Madrid, el PP català encara la seva pròpia trobada que està prevista cap a finals de març. I per començar a escalfar motors, l'actual líder del partit, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que vol crear un òrgan consultiu "per militants i no militants, que siguin persones de reconeguda solvència professional" que serveixi per assessorar la direcció del partit.

"Seria com crear un comitè de savis", ha detallat Albiol, que assegura que ja s'ha parlat amb algunes persones que volen "ajudar i donar suport sense que tinguin visibilitat". Aquest dissabte, la junta directiva convocarà el Congrés del partit que, segons Albiol, ha de posar fi a una etapa de transitorietat de "17 mesos".

Tot i que Albiol encara no s'ha presentat oficialment com a candidat a la presidència, ja ha començat a dibuixar la línia a seguir si ell torna a encapçalar el PP a Catalunya. Així, vol que la formació sigui "un partit de trobada" per "tots aquells que estiguin fins les celles del monodebat del procés que fa la Generalitat". Aposta per aglutinar tots els catalans "de naixement o adopció" que "apostin per la normalitat i no per la fractura ni el trencament".