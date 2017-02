Albiol contradiu Millo i assegura que no hi ha reunions secretes entre la Generalitat i la Moncloa

Després que el delegat del govern espanyol, Enric Millo, assegurés el cap de setmana que la Moncloa manté reunions "a tots els nivells" amb la Generalitat i que no totes transcendeixen públicament, el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, hi ha volgut dir la seva. En roda de premsa, a la seu del partit a Barcelona recollida per l'ACN, ha assegurat que el govern espanyol no està portant a terme "reunions secretes" amb la Generalitat, sinó que manté la proposta de diàleg sense el referèndum.

Albiol ha dit que la darrera reunió política va ser pública, i que va ser la que va tenir lloc entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el vicepresident català Oriol Junqueras, alhora que ha dit que en tot cas el que hi ha són contactes sobre assumptes “del dia a dia” en àrees com Foment. Albiol ha dit també que l'executiu de Mariano Rajoy no farà cap proposta que accepti celebrar la consulta.

Aquest cop, Albiol ha coincidit amb el Govern de la Generalitat. Ahir, el president, Carles Puigdemont, des d'Occitània, va descartar cap reunió "ni privada ni oficial" i va instar l'executiu de Mariano Rajoy a fer realment una proposta. Puigdemont va ironitzar asseverant que fins ara l'oferta des de Madrid "és com l'esperit sant, que tothom en parla però ningú l'ha vist".

Sobre els 45 punts –la Moncloa deixa de banda directament el referèndum– que Millo va dir que incloïa la hipotètica proposta, Puigdemont va assegurar que són reivindicacions catalanes, ja negociades, i que de cas les ha de complir el govern espanyol.