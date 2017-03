Albiol està convençut que els Mossos no van identificar els joves d'Arran "per ordres polítiques"

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, no afluixa i aquest dimarts ha tornat a carregar durament contra l'intent d'ocupació de la seu de la seva formació per part d' Arran. En declaracions a TVE, ha qualificat l'episodi de " molt greu", ja que els joves de l'esquerra independentista volien "assaltar" l'edifici dels populars al carrer Urgell de Barcelona. Si no fos pels seus escoltes i els treballadors del PP, ha arribat a dir Albiol, els joves haurien entrat al seu despatx "amb absoluta llibertat".

Després de reiterar que presentarà una denúncia contra els responsables de l'' escrache', el dirigent ha criticat que els Mossos no identifiquessin els joves que van part participar-hi. "No van ser identificats pels Mossos per ordres, segur, polítiques", ha afirmat. "Els Mossos són bons professionals, però el personal de la seu va sol·licitar que els identifiquessin aquestes i, pel motiu que fos, van decidir no fer-ho", ha afegit després.

La CUP reivindica el sentit polític de l''escrache' d'Arran i nega que fos un acte de violènciaEl dirigent popular, que ha assegurat que va ser la diputada Anna Gabriel qui va convocar directament a la seu TV3 i Catalunya Ràdio, ha lamentat que al darrere de l''escrache' hi hagi "una organització política que està condicionant les polítiques del Govern de la Generalitat". " Són uns marginals socials, però no estan a la marginalitat política", ha conclòs.

Pel què fa a la reacció dels partits catalans, Albiol ha celebrat que "gairebé tots" hagin condemnat l'acció d'Arran, inclòs el Govern, si bé ha lamentat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no hagi expressat explícitament la seva solidaritat amb el PP.