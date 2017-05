Albiol convida a fer "petons per la convivència" en la campanya del PP pel no a la independència

El PP a Catalunya posa en marxa una segona fase de la seva campanya pel no a la independència que porta per nom 'La Catalunya valenta'. Després de prop d'un centenar d'actes arreu del territori per exterioritzar el seu discurs contrari al sobiranisme, ara els populars s'han marcat l'objectiu d'aconseguir "petons per la convivència".

Així, insta els partidaris de "la Catalunya valenta, els de la bandera catalana i espanyola", segons diu Xavier García Albiol, a fer-se petons, tal com mostra el cartell de la iniciativa, on surten un noi i una noia que tenen la cara pintada amb les banderes catalana i espanyola fent-se'n un.

El president del PP a Catalunya ha donat el tret de sortida amb un vídeo publicat a les xarxes socials, on dona petons a tres noies i crida a la ciutadania a ser la "protagonista" de la segona fase de la campanya.