Albiol diu que Rajoy anunciarà demà "inversions importants" previstes "des de fa temps" a Catalunya

El flamant president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciat aquest dilluns la discriminació que pateixen els no independentistes a Catalunya. "A Catalunya no hi ha conflicte al carrer, però els que no són independentistes o nacionalistes en algunes zones de la Catalunya interior no ho passen bé, no poden manifestar el seu sentiment", ha afirmat en una entrevista a TV3, on ha afegit: "Molts ajuntaments i la Generalitat es dediquen a governar només pels que son independentistes, els altres som invisibles".

És per això que ha insistit en la seva voluntat de convertir el PP en "casa d'acollida i referent per a tots els homes i dones no independentistes o que estan farts del procés i del referèndum". Persones, ha afegit Albiol, que pensen que els polítics s'han de centrar en problemes com les llistes d'espera, les escoles en barracons, les infraestructures o el model de finançament: "P rioritats que tenen la majoria de catalans".

Vint-i-quatre hores abans de l'acte en el qual participarà Mariano Rajoy al Palau de Congressos, de fet, Albiol ha assegurat que el president espanyol portarà aquest dimarts "bones notícies" a Catalunya i anunciarà " inversions importants i necessàries que des de fa temps s'havien de fer a Catalunya". El líder popular no ha volgut concretar de quines inversions es tracta –"no seré jo qui li aixafi el titular al president del govern espanyol", ha dit–, però ha emfatitzat els exemples d'inversions de Rodalies i el corredor mediterrani. "Són inversions que, ara que els comptes públics estan més o menys equilibrats, es poden fer", ha conclòs.