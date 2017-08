Albiol denunciarà l'alcaldessa de Badalona si utilitza les seves dades personals en un cens per a l'1-O

Xavier García Albiol no està disposat a cedir les seves dades personals per a l'1-O. Aquest divendres, el president del PP a Catalunya ha avisat que si l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, utilitza les seves dades personals en un cens per fer el referèndum, la denunciarà. En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, Albiol ha estat contundent: "Si té la temptació de posar les meves dades en un cens, el dia 1 li poso automàticament una denúncia".

Els populars no estan disposats a permetre que el Govern tiri endavant el referèndum previst per a l'1 d'octubre, i avui Albiol ha llançat un nou advertiment. Amb tot, el líder popular no ha volgut desgranar com actuaran les forces de seguretat de l'Estat si finalment s'acaba celebrant el referèndum. "No sembla lògic explicar ara com es reaccionarà", ha explicat, després d'afegir que el més "prudent" és que "primer es cometi el delicte", ja que els populars consideren que el referèndum que l'executiu català vol tirar endavant és "il·legal".

El líder popular ha lamentat que els atemptats de Catalunya no hagin fet "canviar" el projecte independentista. Albiol ha reiterat que les institucions democràtiques de l'estat espanyol no "permetran" el referèndum, tot i que ha admès que el Govern intentarà aprovar la llei del referèndum al ple del Parlament dels dies 6 i 7 de setembre. El Govern, però, manté la incògnita sobre com i quan s'aprovarà la llei del referèndum i també la de transitorietat jurídica.