Albiol troba "inadmissible" la mobilització del 6-F: “Es vol coaccionar i acovardir els jutges”

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha carregat durament aquest diumenge contra la mobilització del 6-F davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en defensa de Mas, Ortega i Rigau. A menys de 24 hores de la concentració, Albiol ha afirmat que aquesta només pretén " coaccionar i acovardir els jutges". "Això és inadmissible i no és propi d’una democràcia", ha sentenciat el líder popular, que també ha titllat el 6-F d’una "crida descarada a la desobediència".



"Aquí no es jutja ningú per posar urnes, ni per les seves idees. Aquí es jutgen uns polítics que es creuen que estan per sobre del bé i del mal, i que han actuat d’una manera més pròpia d’un estat totalitari", ha insistit Albiol, que no s’ha retractat de les seves declaracions on parlava d’ una llista de Schindler de funcionaris. "Que es deixin de romanços, a Catalunya és evident que es fan llistes de funcionaris, jutges i ciutadans", ha recalcat Albiol.

De la seva banda, la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat que la Generalitat hagi creat "més rebombori" amb el judici del 9-N que no pas "en el 3% o el cas Palau" . Segons Arrimadas, el procés independentista està arribant a un "final de cicle" i " Mas ha d'acceptar que el seu temps ja va passar, que ho va intentar tot i que no se n'ha sortit". "Ja estem molt acostumats a veure escenificacions del govern de la Generalitat, però més enllà d'escenificacions calen solucions i l'atur, la pobresa i la corrupció no poden esperar més", ha sentenciat.

Mas: "El 9-N vam fer el que havíem de fer i ho tornaríem a fer"La líder de C's ha assegurat que cal " recuperar el sentit comú" i un govern de la Generalitat "que sàpiga que els polítics són com qualsevol altre ciutadà i que els judicis als que cal donar la cara són els que es fan per netejar de corrupció les institucions catalanes". "Nosaltres creiem que al segle XXI si et dius Mas, Rigau o Garcia o Pérez, has de ser igual davant la Justícia i complir amb les lleis democràtiques".

No obstant això, segons Arrimadas, a Catalunya "estem molt acostumats" a veure un Govern "que se salta les lleis i que ens vol separar d'Espanya", però que "quan surten casos de corrupció investigats pels propis jutges catalans ho intenten tapar", mentre que "quan parlem de complir amb la Justícia com qualsevol ciutadà estan encantats de fer escenificacions i fotografies".

En aquest marc ha assegurat que la seva formació "respecta" les persones que de manera individual vulguin anar a la mobilització de suport a Mas, "però no estem d'acord que la consellera de Governació digui en seu parlamentària que és necessari que els funcionaris s'agafin el dia de festa".

Segons Arrimadas, aquest és un plantejament "intolerable" que implica " pressionar els funcionaris amb qüestions polítiques". "Els funcionaris han de fer la seva tasca amb llibertat i amb els recursos necessaris, que els paguin la paga que encara o els han tornat a Catalunya, i que els deixin treballar amb els mitjans necessaris", ha sentenciat.



En una línia semblant s'ha expressat el portaveu al Congrés de C's, Juan Carlos Girauta. "A mi em sembla que mai és bo intentar eludir o atenuar l'acció de la justícia sobre un mateix o un altre a base d'intentar pressionar els jutges", ha dit, afegint: " Tots som iguals davant la llei, i una de les característiques d'una democràcia és que els poders públics, o els que han ocupat aquests poders públics, estan sotmesos a la llei o als tribunals igual que qualsevol altre".



Segons Girauta, en el cas del judici pel 9-N "cal seguir el procediment" i "no prejutjar res", perquè "concentrar gent, cridar a la gent perquè faci demostracions de força o de pressió davant els jutges és un estil poc democràtic".