Albiol: "Si el banc m'advertís que inverteix en armes o drogues, no hi posaria els meus diners"

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha advertit a les empreses que el Govern contracti per fer les urnes pel referèndum que estaran incorrent en una il·legalitat que pot tenir conseqüències. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ho ha comparat amb les inversions que fan els bancs, després de ser preguntat per aquesta qüestió. "Si el banc m'advertís que inverteix en armes o drogues, no hi posaria els meus diners", ha afirmat Albiol.

Les declaracions d'Albiol arriben el mateix dia que els populars han començat una campanya "a peu de carrer" per combatre amb arguments econòmics, socials i identitaris "el separatisme". Aquest divendres, el líder popular ja va advertir que si el govern de Carles Puigdemont tira endavant el referèndum, comportarà conseqüències no només per a l'executiu català, sinó també per als "funcionaris i les empreses" que s'hi impliquin.