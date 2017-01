Albiol vol “mesures correctores” contra l’adoctrinament a l’escola

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va explicar ahir que el govern espanyol redoblarà la seva presència a Catalunya per fer front a l’“adoctrinament” que creu que estan fent els independentistes a la societat i, sobretot, a l’escola catalana. En una entrevista a Europa Press publicada ahir, Albiol assegura que el Govern i els partits sobiranistes han aprofitat que en els últims anys l’executiu espanyol estava centrat en la recuperació econòmica per “provocar una desconnexió del sentiment de pertinença a Espanya”.

“Hi ha hagut un ús tremendament cruel del que és una part de l’escola pública, que s’ha convertit en un instrument d’adoctrinament a favor del sentiment independentista i en contra del que significa Espanya”, afirma Albiol a l’entrevista, en què demana que el PP, el PSOE i C’s impulsin “mesures correctores” en la legislació per evitar aquest fenomen. Unes mesures, afegeix, que ja s’haurien d’haver aplicat quan es van traspassar les competències educatives a Catalunya.

Entre les propostes que el líder del PP proposa per combatre aquesta “desconnexió” que l’independentisme estaria forçant a la societat catalana, hi ha el trasllat de l’Institut Cervantes de Madrid a Barcelona, “on es posaria més en valor”, o la celebració de més partits de la selecció espanyola de futbol a Catalunya. “Els catalans han de tenir molt clar que el govern d’Espanya està al seu costat, ha invertit i continuarà invertint a Catalunya”, malgrat que els independentistes s’han esforçat, amb èxit, per fer creure el contrari, conclou Albiol.