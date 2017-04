Albiol critica la neutralitat del PSC en les primàries del PSOE: "L'ambigüitat és molt perillosa"

L'endemà de la visita de la candidata a les primàries del PSOE, Susana Díaz, el PP ha criticat que els socialistes catalans no es posicionin oficialment a favor de cap dels candidats a liderar el partit. El president dels populars catalans, Xavier García Albiol, ha retret al PSC la seva "ambigüitat" en les primàries del PSOE, perquè la considera "molt perillosa". "Si jo milités en el PSC, no estaria amb aquesta neutralitat", ha etzibat.

En roda de premsa després del primer comitè de direcció dels populars des que va ser elegit com a president del PP català, Albiol ha criticat que el PSC s'hagués mostrat favorable a Pedro Sánchez abans que es presentés com a candidat a les primàries socialistes. Per a Albiol, Sánchez "defensa un model que és més proper a Catalunya Sí Que es Pot o a postulats de Junts pel Sí, que no pas a partits constitucionalistes". El resultat final de les primàries del PSOE tindrà incidència en la situació catalana, ha dit Albiol, que ha tornat a pressionar el PSC perquè se situï en el bloc constitucionalista sense ambigüitats.

En aquest sentit, el president popular ha tornat a estendre la mà a socialistes i C's perquè facin front comú per derrotar l'independentisme. "Això és el que demana la majoria de catalans", ha assegurat, després de demanar que els tres partits construeixin un "projecte alternatiu a l'independentisme radical de Junts pel Sí i la CUP". Un projecte que, per a Albiol, està esgotat perquè "els independentistes estan dividits entre ells". Per aquest motiu, el líder popular ha tornat a reclamar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqui eleccions per acabar amb "l'etapa més negra de la política catalana".

Albiol, però, ha volgut enviar un missatge directe al líder de C's, Albert Rivera, perquè el seu partit, tot i que ja s'ha mostrat favorable a fer un front constitucionalista, també ho tradueixi en "fets". El líder popular ha retret a la formació taronja que a Gavà s'abstinguessin en una moció a favor del referèndum. Albiol ha demanat a Rivera que deixi "complexos i tacticismes" a banda i treballi per les persones que no són independentistes.

Recuperar terreny municipal

Dues setmanes després del congrés autonòmic del PP català –que va servir per ratificar Albiol com a president–, els populars encaren ara els congressos provincials que han de servir per elegir els presidents de les quatre demarcacions catalanes i, sobretot, per vertebrar les seves bases territorials. Durant la primera quinzena de juny és quan està previst que se celebrin els congressos de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. "M'agradaria que hi hagués la màxima unitat possible", ha dit el líder popular.

Després d'analitzar la situació territorial dels populars, que per a Albiol "no és la desitjable" –van perdre un important nombre de regidors en les últimes municipals–, el PP s'ha marcat com a objectiu "augmentar un 50% el nombre de regidors", és a dir, arribar al voltant dels 300 regidors.