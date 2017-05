Albiol, sobre el CEO: "És una aberració que es pregunti si s'ha de complir la llei"

L'endemà de conèixer la intenció del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) d'incloure la pregunta de "fins a quin punt és important obeir sempre les lleis i les normes" en el seu proper sondeig que ja ha posat en licitació, les forces polítiques contràries al procés sobiranista han fet notar el seu rebuig frontal a la pregunta. Així, el líder del PP català, Xavier García Albiol, ho ha qualificat "d'aberració" i el coordinador general dels populars a tot l'Estat, Fernando Martínez-Maillo, s'hi ha afegit: "És una profunda bogeria".

En un moment en què es qüestionen les legalitats que han d'emparar el procés sobiranista, els populars consideren que aquesta pregunta "posa en evidència" que els líders d'ERC i de CDC estan vivint un "procés de desconnexió del sentit comú", ha dit Albiol. "Cap persona sensata pot fer un plantejament així", ha afirmat el líder dels populars catalans i s'ha preguntat si el següent pas serà preguntar "si aquells catalans que no són independentistes, se'ls ha de fer fora de Catalunya".

Pels populars, és més necessari que mai "defensar la llei i la constitució" per contrarestar el "grau de degradació que pateixen les institucions catalanes". I en aquest sentit, Albiol ha tornat a criticar al Govern acusant-lo de governar només "pels que aposten per la fractura i la confrontació" i de convertir "en invisibles" els que no són independentistes.

PSC i Cs se sumen a les crítiques

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha recordat que el qüestionari aprovat per a la propera enquesta del CEO ja es va fer servir el 2011 per a un treball de camp similar, centrat en la gent jove. Segons ella, "el problema no és la pregunta sinó el context en què es fa". "Un Govern que incompleix les lleis i que les continuarà incomplint és evident que posa en qüestió l'estat de dret", ha subratllat.

Des de Cs, el diputat Jorge Soler ha respost de forma molt similar, afirmant que la pregunta que pretén fer el CEO és "una pregunta trampa", ja que el Govern és el que ja ha anunciat que es vol saltar les lleis espanyoles i "la setmana passada va començar a amenaçar els funcionaris que no ho facin".

Catalunya Sí Que es Pot ho veu "habitual"

Pel que fa a CSQP, el portaveu adjunt del grup Albano Dante Fachin, ha recordat que és una pregunta "habitual" quan es fan enquestes a gent jove i ha interpretat que el CEO vol simplement copsar quina és l'opinió d'aquest col·lectiu sobre el tema