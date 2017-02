Albiol encarrila la seva presidència al PP i presenta 1.800 avals de suport a la seva candidatura

El coordinador del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha formalitzat aquest dimarts la seva precandidatura per presidir el partit amb 1.800 avals –com a mínim es requerien 90 avals per presentar-se com a candidat a presidir el partit–. Aquest dimarts s'acabava el termini per presentar les precandidatures a presidir el partit i Albiol ha estat l'únic que ho ha fet. Així, tal com tot feia preveure, l'actual coordinador general es proclamarà president del PP català durant el proper Congrés que se celebrarà el 25 i 26 de març a l'Hospitalet de Llobregat.

En un comunicat, el PP ha explicat que Albiol ha agraït el suport rebut i ha reivindicat el seu partit com l'única alternativa a l'independentisme: "Seguirem donant veu a tots aquells que el Govern pretén silenciar". De fet, el líder popular ja havia explicat que volia que el PP es convertís en el "punt de trobada" de tots els ciutadans que no comparteixen el full de ruta sobiranista de l'executiu català.

Dimecres s'ha de reunir el comitè organitzador del Congrés per revisar la documentació i proclamar-lo oficialment com a precandidat. El 8 de març acaba el termini per la campanya electoral que acabarà amb les diferents assemblees de compromissaris i una votació de precandidat el 9 de març. La proclamació definitiva de candidats es farà l'11 de març. En total, en el Congrés dels populars catalans hi participaran 1.076 compromissaris.