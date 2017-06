Albiol es queixa perquè s'ha reubicat Gordó en un "zulo" a les pertinences del grup del PP

Només començar el ple ja hi ha hagut polèmica. El president del PP, Xavier García Albiol, ha demanat la paraula abans que comencessin les preguntes al Govern per expressar una queixa sobre la reubicació de l'exconseller de Justícia i exdiputat de Junts pel Sí Germà Gordó després que hagi abandonat el Partit Demòcrata. El PP ha criticat que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi enviat Gordó a un "zulo" a les pertinences del grup parlamentari popular, cosa que entorpeix -ha assegurat Albiol- la feina del PP. També ha considerat que "per dignitat" de Gordó s'hauria d'aconseguir un altre despatx.

Albiol s'ha mostrat sorprès que aquesta reubicació no s'hagi abordat en el si de la mesa del Parlament ni de la junta de portaveus i s'hagi tirat endavant per la voluntat de la presidenta de la cambra.

Aquest és el primer ple després que Gordó abandonés Junts pel Sí. Fins ara s'asseia a la bancada de la coalició independentista, al costat del diputat Sergi Sabrià, però aquest dimecres ja ha estrenat el seu nou escó. El diputat no adscrit ha passat a la banda dreta de l'hemicicle, on seuen els grups de Cs, PSC, CSQP i el PP. Entre les opcions que tenia, un escó al costat del PSC o dos de pròxims al PP, ha optat per la primera opció. Ara s'ha situat al costat de la diputada socialista Eva Martínez, a la penúltima fila i a la butaca que queda més a l'extrem.

Des de la decisió de Gordó han abandonat el PDECat alguns dels seus afins, que s'aglutinaven com a corrent intern al voltant de la plataforma Nova Convergència. La més destacada va ser Teresa Pitarch, que va estripar el carnet del Partit Demòcrata i després el Govern va cessar-la com a presidenta de l'Institut Català de les Dones.