Albiol tanca 20 mesos d’interinatge al PP a Catalunya

El 14è congrés del PP català, que comença avui, ha de proclamar l’actual coordinador general, Xavier García Albiol, com a president del partit. Substituirà la fins ara presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, després de nou anys al capdavant dels populars catalans -ho és des del 2008- i posarà fi a gairebé dos anys de transitorietat a la direcció del partit. Albiol, un cop erigit com a candidat a les eleccions del 27 de setembre del 2015, va passar a ser el coordinador general del partit en una bicefàlia amb Sánchez-Camacho. Un període de transitorietat “excessivament llarg”, va admetre ahir el president del comitè organitzador del congrés, Ramon Riera.

Dos anys després, doncs, arriba per a Albiol l’oportunitat d’envoltar-se, per fi, del seu propi equip. Després de setmanes mantenint la incògnita, el dirigent popular va revelar ahir el secret més ben guardat del congrés que comença aquest dissabte. Santi Rodríguez serà finalment el seu número dos. El fins ara portaveu adjunt al Parlament substituirà Jordi Cornet com a secretari general dels populars a Catalunya. Rodríguez es va imposar així al regidor de Cornellà de Llobregat Daniel Serrano, que, empès pels pròxims a Alberto Fernández Díaz, s’havia convertit en l’altre gran candidat. Fonts populars apunten que Serrano podria acabar de secretari d’organització, formant part d’un equip renovat en què també hi podria haver cares noves com la de Núria Carreras i Elisa de Mata, de l’equip d’Albiol a Badalona.

Els que és segur que seran al nou organigrama seran Alícia Sánchez-Camacho -amb un càrrec simbòlic a Madrid- i el director de Tresoreria del Parlament Europeu, Miguel Papín, que -segons informa Europa Press- encapçalarà la nova secretaria de política europea. També repetirà, amb tota probabilitat, el vicesecretari d’estudis i programes, Juan Milián.

Suport dels dirigents estatals

La cita dels populars d’aquest cap de setmana també servirà perquè els dirigents estatals del PP visitin Catalunya per demostrar el seu suport a Albiol, que buscarà instal·lar la idea que Catalunya inicia l’escenari postprocés. El mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, serà a l’Hotel Hesperia de l’Hospitalet de Llobregat en la clausura del congrés demà. Serà la seva primera visita a Catalunya després de sis mesos i la primera en tres dies, ja que dimarts té previst anunciar des de Barcelona inversions en infraestructures. Avui serà el torn de la número dos dels populars espanyols i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. A la col·lecció d’alts dirigents del partit s’hi afegirà també l’actual ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que serà l’encarregada d’obrir la sessió d’avui com a presidenta del Congrés. Un desplegament de líders estatals que vol ser un intent de seduir una Catalunya que, segons els populars, ja ha superat el procés sobiranista i li calen accions que ajudin a reconstruir ponts entre l’Estat i els catalans.