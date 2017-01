Vidal-Quadras adverteix els independentistes que "fora de l'estat de dret els conflictes es resolen per la força"

Alejo Vidal-Quadras, expresident del PP a Catalunya i exmilitant de Vox, ha fet un seguit de piulades a través del seu compte de Twitter on adverteix els "separatistes" que " fora de l'estat de dret els conflictes es resolen per la força".

Fuera del marco del Estado de Derecho, los conflictos se resuelven por la fuerza. Son conscientes de ello los separatistas? — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 31 de enero de 2017

Vidal-Quadras, que també va ser vicepresident del Parlament Europeu, assegura que " votar per canviar la llei és democràtic" però que "votar per vulnerar-la no". En piulades següents ha convidat els independentistes a "comprendre que l'estat de dret que es volen saltar és el mateix que protegeix els seus drets i llibertats".

Los separatistas han de comprender que el Estado de Derecho que se quieren saltar, es el mismo que protege sus derechos y libertades. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 31 de enero de 2017

Per a Vidal-Quadras, voler buscar la llibertat fora de l'estat de dret és " caure en la tirania i la guerra". Sobre el referèndum assegura que si s'acaba celebrant se situarà fora de la legalitat.

Cuando se busca la libertad fuera del Estado de Derecho, se cae en la tiranía y la guerra. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 31 de enero de 2017

Vidal-Quadras també ha opinat sobre les paraules d'Artur Mas amb què assegurava que hi ha "coses que sense ser mentida s'han d'explicar d'una altra manera" en referència a les declaracions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal. Per a l'expresident del PP de Catalunya, l'afirmació de Mas mostra que les paraules de Vidal eren certes.