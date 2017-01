Allau d'esmenes a les ponències del congrés del PP: gairebé es tripliquen respecte el 2012

Allau d'esmenes a les ponències del congrés del PP, que se celebrarà el cap de setmana del 10 al 12 de febrer. La presidenta del comitè organitzador del congrés, Luisa Fernanda Rudi, ha anunciat aquest dimecres, durant la roda de premsa de presentació de la trobada, que els compromissaris han presentat fins a 4.000 esmenes. Es tracta d'un increment sense precedents que mostra el neguit intern dins de la formació, ja que en el congrés de València del 2012 es van presentar un total de 1.532 esmenes i en el del 2008 a Sevilla 2.124. És a dir, gairebé triplica el de l'anterior congrés i duplica el de fa nou anys.

De lluny, la ponència política i d'estatuts és la que ha rebut més propostes, un total de 1.285 esmenes. Una d'elles és la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que reclama la celebració de primàries obertes a la militància per garantir una major democràcia interna a la formació. Génova dóna per fet que l'esmena del PP madrileny serà rebutjada, malgrat estan disposats a arribar a algun tipus d'acord, sempre en base a la fórmula de celebrar una 'doble volta': que tots els afiliats puguin decidir quins candidats passin a la segona volta, però que després només escullin els compromissaris.

Preguntada sobre l'esmena de Cifuentes, Rudi -presidenta del PP a l'Aragó- ha assegurat que el text actual, elaborat pel responsable d'Organització, Fernando Martínez Maíllo, és un "bon text" perquè dóna una "doble via" de participació als militants i delegats.

El debat sobre la ponència política serà el divendres 10 a la tarda i es farà per primer cop en un format d'assemblea oberta de tots els compromissaris, un total de 1.637, la meitat dels quals són càrrecs públics.

Sense debat sobre la successió

Génova assegura que el congrés serà molt "participatiu", malgrat es descarti obrir de moment el debat sobre la successió de Mariano Rajoy. "Crec que els instruments que s'han donat estan funcionant perquè sigui participatiu i el treball doni un bon resultat", ha resumit.

El conclave se celebrarà al palau d'esports madrileny de la Caja Mágica el mateix cap de setmana que Podem debat sobre el seu futur al també palau d'esports madrileny de Vistalegre. Els dos formats del congrés són a les antípodes: mentre que al PP no s'espera cap sorpresa, a Podem es debat qui liderarà el partit els pròxims anys i quina serà l'estratègia a seguir, si la del secretari general, Pablo Iglesias, o la del seu número dos, Íñigo Errejón.

El lema: 'España adelante!'

El lema del congrés serà 'España adelante!'. Rudi ha defensat que era imprescindible que la paraula Espanya figurés en un congrés del PP perquè el partit sempre està "pensant en Espanya i en construir i integrar un projecte nacional per a una Espanya plural i diversa". També ha defensat que, per sobre tot, els PP és un partit "moderat, sense dogmatismes, sectarismes i frentismes" i que assumeix el repte de trobar eines per treballar per a la "societat postcrisi".