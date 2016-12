La líder de Podem a Andalusia denuncia l'agressió sexista d'un empresari en un acte oficial

Teresa Rodríguez, diputada i líder de Podem a Andalusia, denuncia que fa tres dies (20 de desembre) un empresari la va agredir amb una acció de caràcter sexual en un acte oficial a la seu de la Cambra de Comerç de Sevilla. Ho ha explicat en un post al seu Facebook, on també explica que ja ha denunciat l' agressió a la justícia.

Rodríguez explica que quan estava a punt de marxar d'una exposició que celebrava els 50 anys de l' agència Efe a Andalusia, que es feia a la seu de la Cambra de Comerç, el president de l'entitat, Francisco Herrero León, la va convidar a veure el seu despatx. Ella hi va anar només per excusar-se i dir-li que havia de marxar, quan van aparèixer dos homes que la van rodejar. Un la va saludar fent-li dos petons, però l'altre se li va abraonar: "Em va emmordassar la boca amb la mà i va simular fer-me un petó a la boca". "Em vaig sentir paralitzada, humiliada i ultratjada", assegura Teresa Rodríguez. Es tracta de Manuel Muñoz Medina, president de l'empresa de mobles Guadarte.

"Des que sóc representant pública mai m'havia passat una cosa com aquesta. Mai em va passar al meu barri, ni a l'autobús, ni al tren. L'únic lloc on m'han agredit així ha sigut precisament en un entorn institucional com aquest", ha lamentat.

Poques hores després de fer pública l'agressió, l'empresari Manuel Muñoz Medina ha admès que "estava begut" i ha assegurat que s'havia passat "set pobles". En declaracions al diari El Independiente.com Muñoz ha qualificat l'incident denunciat per Rodríguez com una "broma desafortunada" i ha subratllat que se sent "totalment avergonyit".

"Possiblement la meva dona, o la seva, també haurien reaccionat de la mateixa manera que ella", ha reconegut. Muñoz ha relatat que després de l'últim ple de la Cambra de Comerç de Sevilla, del qual és vocal, els membres van prendre "unes copetes" a la seu de la institució com és costum en vigílies de les festes nadalenques.

L'empresari ha indicat que portava dos mesos sense tastar l'alcohol per recomanació del metge, ja que el 15 de gener se sotmetrà a una intervenció quirúrgica.

"Se'm van creuar els cables. Vaig fer això com em podia haver vestit de pallasso i haver-me enfilat dalt d'una cadira", ha assenyalat Muñoz, que ha assegurat que si ha d'anar a Cadis a demanar perdó a Teresa Rodríguez, hi anirà.

La denúncia de Rodríguez ha provocat una allau de mostres de suport dels seus companys de partit.

Todo mi apoyo a @TeresaRodr_ Ninguna agresión sin respuesta compañera ✊✊✊ pic.twitter.com/nvHvjbThke — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de diciembre de 2016

Si alguien se atreve a hacer esto a una diputada y dirigente política, qué no se atrevería a hacer con mujeres con menos visibilidad. Asco. pic.twitter.com/NrBWRhV9Nx — Íñigo Errejón (@ierrejon) 23 de diciembre de 2016

Compañera Teresa, si nos tocan a una #NosTocanATodas. No estás sola y caminamos juntas frente al machismo asqueroso https://t.co/PQ8jsu9vkb — Irene Montero 🖐 (@Irene_Montero_) 23 de diciembre de 2016

Fuerza y honor a @TeresaRodr_. Fuerza por haber aguantado a la jauría de machitos y honor por la respuesta. pic.twitter.com/OwTwsoM4oF — Pablo Echenique 🖐 (@pnique) 23 de diciembre de 2016