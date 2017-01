Andrea Levy s'oblida que la web del Congrés no té versió en català, euskera i gallec

La secretària d'Estudis i Programes del PP i diputada al Parlament, Andrea Levy, ha criticat aquest dimarts en una entrevista a 'Espejo Público' l'absència del castellà a webs d'ajuntaments catalans, un fet "igual d'important", ha dit, com que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi eliminat el castellà del web de la Casa Blanca.

Levy, que considera "un error" el gest de Trump, ha lamentat que "hi hagi líders polítics que s'han queixat molt de Trump i no diuen res quan a ajuntaments de Catalunya no es tracta aquesta qüestió".

Amb tot, quan la presentadora del programa, Susana Griso, li ha recordat que des de Catalunya, Euskadi i Galícia hi ha gent que es queixa que al web del Congrés dels Diputats només existeix versió en castellà o en anglès, i no en les llengües cooficials, Levy ha evitat la crítica i ha apuntat que cal "seguir treballant en aquesta cooficialitat de les llengües perquè és una riquesa del nostre patrimoni cultural i la normalització és el millor respecte a aquestes llengües".