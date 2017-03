Anna Gabriel i la caixeta de música de la Internacional

Sola, dalt de l’escenari del Teatre Romea, asseguda darrere una taula il·luminada per un únic focus i ocupada per bocins de la seva vida personal. Anna Gabriel va exposar ahir la seva història en una conferència que pretenia desgranar el que considera que és l’ADN de la CUP i el conjunt de l’esquerra alternativa: la independència dels Països Catalans i la lluita anticapitalista. Ho va fer a través d’objectes que van marcar la seva infància, com una caixeta de música amb la Internacional, un mapa dels Països Catalans, la foto d’Ovidi Montllor o la figura d’Hugo Chávez, expresident de Veneçuela. D’aquesta manera, minuciosa, Anna Gabriel va fer la seva particular obra amb un guió preparat per reivindicar els fonaments ideològics de l’esquerra anticapitalista, a partir de la “consciència de classe i feminista”.

Gabriel va relatar la seva educació en el marc d’una família “matriarcal”, en el si de la qual les dones treballaven dins i fora de casa i que, sense necessitat d’haver llegit cap teoria ni ser-ne conscients, li van encomanar el “feminisme intuïtiu”. No va ser fins a les escapades a França, va confessar, que la cupaire va fer seves les obres de les teòriques feministes com la francesa Simone de Beauvoir.

Des d’aquests objectes, Gabriel va oferir una conferència de reivindicació ideològica, en què va negar-se a acceptar la premissa de “la independència primer” i la revolució social després, perquè el capitalisme “no té treva” ni en els desnonaments ni en l’empitjorament de les condicions materials de la classe treballadora, va afirmar. És per això que Gabriel va agafar la bandera de la lluita contra les “salvatjades” del capitalisme i va situar la CUP com l’única formació “obertament crítica” amb la “desigualtat imperant”. Aquest punt el va aprofitar per carregar contra la resta de formacions d’esquerres, en concret el PSC i Catalunya Sí que es Pot, perquè no qüestionen, segons ella, les bases d’aquest sistema capitalista. La diputada de la CUP també va aprofitar l’ocasió per situar l’autodeterminació com l’inici d’un procés constituent per “canviar-ho tot”, inclosa la pertinença a la Unió Europea i a l’OTAN.

La legalitat

Però Gabriel no es va escapar d’haver de comentar l’actualitat política. Una persona del públic va aixecar el dit per preguntar sobre si calia o no canviar ara el redactat dels pressupostos, després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que el referèndum no és legal. “Nosaltres, això, ja ho sabíem”, va dir deixant clar que assumien que la consulta referendària no encaixa ni a la Constitució ni al marc estatutari. La cupaire semblava còmoda ahir dalt de l’escenari explicant la seva concepció de la lluita obrera. El presentador, fins i tot, va arribar a dir que li demanaria matrimoni si tingués alguns anys menys. Un comentari que a Gabriel no va semblar que li fes gens de gràcia.