Anna Gabriel: "En dos o tres mesos quedarà tancada la via del referèndum pactat"

"No retrocedim arran de la cimera, el que ahir vam fer no ens distreu ni ens separa del que teníem acordat". Així de clar ho té Anna Gabriel, segons ha explicat aquest dissabte al matí en una entrevista al programa 'Via Lliure' de RAC1, en què ha subratllat que ahir el Pacte pel Dret a Decidir ahir es va transformar en el Pacte Nacional pel Referèndum.

Per la portaveu de la CUP, "les garanties del referèndum no tenen res a veure amb dilatar-lo 'sine die', sinó amb les mateixes que calen en qualsevol convocatòria electoral" i "en 60 dies es pot organitzar amb garanties".

Tot i així, a la CUP li sembla bé que "fer un últim intent de donar a l'Estat l'oportunitat de pactar el referèndum". "Nosaltres no hi confiem però no ens aixequem de la taula. A canvi demanem que quan es tanqui aquesta oportunitat ningú s'aixequi de la taula", ha matisat.

Gabriel ha avisat que "la lògica de les vies pactades implica que no depèn només de nosaltres el calendari, depèn de com reaccioni l'Estat, però és molt probable que hi hagi una negativa oficial del govern espanyol molt aviat".

Segons la diputada, "no ens hem d'obsessionar amb el fet de si donem a la via pactada un recorregut d'unes setmanes o d'uns mesos. Si tenim com a data màxima el setembre, en dos o tres mesos s'ha de poder tancar aquesta primera etapa i posar en marxa la convocatòria del referèndum, i ja estaríem en el marc temporal que havíem acordat al Parlament".