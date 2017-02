Anticorrupció demana reobrir la investigació de la caixa B del PP

L’era de corrupció i opulència al voltant de la seu del PP nacional que va descriure el presumpte capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, en la seva declaració al judici per aquest cas, a l’octubre, ha fet arrufar el nas al fiscal de la peça separada d’aquest cas que investiga la presumpta comptabilitat B del partit.

El fiscal d’Anticorrupció va sol·licitar ahir al jutge que es reobri el sumari, i per tant es torni a investigar la peça de la caixa B, que estava pendent que es fixés una data per al judici, després que el jutge tanqués la instrucció el març del 2015. El ministeri públic considera que les paraules de Correa, juntament amb la confessió d’un dels empresaris que presumptament van pagar comissions a la Gürtel, i que s’havia acollit al seu dret de no declarar en la fase d’instrucció del judici de la caixa B, justifiquen que es tornin a investigar els papers de Bárcenas, que presumptament reflectien aquesta doble comptabilitat.

L’empresari va dibuixar aleshores un entramat corrupte d’altes esferes, que esquitxava algunes de les principals empreses constructores del país, com ACS i OHL, i que involucrava diversos ministeris de l’era Aznar, que donaven obres de l’AVE o de carreteres a canvi de comissions que presumptament passaven a engreixar aquesta caixa B i les butxaques del mateix Correa i l’aleshores tresorer del PP, Luis Bárcenas.

Dos nous imputats

El fiscal sol·licita que se citi a declarar com a imputats el mateix Correa i l’empresari Alfonso García-Pozuelo, que ja va estar imputat per la peça separada de la caixa B, però va ser desimputat, juntament amb 21 empresaris més, anotats als papers de Bárcenas, perquè cap va voler confessar, i el jutge no va trobar més proves. La confessió en el cas Gürtel canvia aquesta situació i per això les acusacions d’Esquerra Unida i Adade van sol·licitar la reobertura del cas, petició a la qual, finalment, el fiscal Antonio Romeral ha decidit adherir-se. En el cas de la caixa B, el jutge va decidir assenyalar també el PP com a presumpte responsable civil subsidiari. Presumptament, el partit es va lucrar amb aquestes comissions, que van servir, per exemple, per pagar les obres de la seu de la formació al carrer Génova de Madrid. També van quedar imputats l’antecessor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta, i quatre persones més, però no cap polític de primera línia del PP.

Correa va evitar assenyalar en la seva declaració pel cas Gürtel cap dirigent actual del PP, però indirectament sí que va esquitxar els ministres de Foment (Francisco Álvarez-Cascos) i Medi Ambient (Jaume Matas) de l’era Aznar, perquè va ser aquí, segons la seva versió, on es van manegar els concursos per beneficiar els empresaris que col·laboraven amb el partit. De moment, però, no se sol·licita que es recuperi la imputació als empresaris assenyalats per Correa en l’última declaració. Alguns, com l’expresident d’OHL Juan Miguel Villar Mir, ja havien sigut imputats en la peça de la caixa B, però van ser desimputats per falta de proves.