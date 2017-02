Antoni Castellà: "El moment que vivim és massa important per pensar en tàctiques polítiques"

El centre cívic Urgell ha quedat petit per acollir l’acte conjunt entre ERC i Demòcrates de Catalunya que portava per títol ‘De República a República’ i la sala s'ha omplert d'aplaudiments quan han entrat el vicepresident del Govern i líder d'ERC Oriol Junqueras i el cap de files de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà. Tots dos s'han definit com a "hereus" de la Segona República i han defugit qualsevol rumor d'aliança.

De fet, Castellà ha estat explícit: "El moment que vivim és massa important per pensar en tàctiques polítiques". El líder de Demòcrates ha deixat clar que l'única "coalició" que poden fer les dues formacions és "amb la consciència de la gent que aspira a la llibertat i que és radicalment democràtica".

Castellà ha assegurat que no s'aturaran "per més pals a les rodes que posi l'estat espanyol", a qui ha titllat de "no haver superat el franquisme", en clara referència al judici de Mas, Ortega i Rigau d'aquesta setmana. En aquest sentit, Junqueras ha demanat caminar "ràpid" cap a un Estat independent i ha expressat la seva voluntat d'independitzar-se del "regne d'Espanya", però ha deixat clar el seu profund sentiment "federalista" respecte Europa.

El cap de files de Demòcrates també ha tingut paraules pels comuns, a qui els ha demanat que "abracin la llibertat" i deixin d'esperar un referèndum pactat amb l'Estat. "Si algú ens demana que esperem que algú guanyi les eleccions per salvar Espanya, els hi diem que ja no tenim temps", ha sentenciat Castellà.

L’acte ha estat conduït per la directora de la revista ‘Sàpiens’, Clàudia Pujol, i ha comptat amb les intervencions del doctor en Sociologia i professor de Política de l’Educació a la Universitat de Girona, Jordi Feu, la historiadora, Gemma Domènech, i l’escriptora, Betsabé Garcia. Tots ells han exaltat els valors i les fites aconseguides per la Segona República en el marc de l'educació, l'habitatge i la igualtat de les dones.