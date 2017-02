Vives estudia querellar-se contra la Fiscalia i tots els que l'acusen d'haver-se lucrat amb les obres de Barcelona

L'ex tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, que va ser detingut 24 hores en l'operació Pika, estudia querellar-se contra la Fiscalia i contra els que l'acusen d'haver-se lucrat "personalment i de manera il·legal amb les obres fetes a Barcelona" quan ell era al consistori. En declaracions a TV3 i a través d'un comunicat difós aquest dissabte, Vives s'ha mostrat perplex i indignat per "algunes notícies" que s'han publicat arran de la seva detenció, la qual ha qualificat d'injustificable.

"No hi ha cap justificació que faci que m'hagin de detenir amb el meu fill petit davant", ha dit, i ha afegit que, al seu parer, el motiu que hi ha darrere la seva detenció és el judici d'aquest dilluns a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau i l'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega per la consulta del 9-N del 2014.

PERFIL: Vives, el relleu frustrat de TriasEn el comunicat de després de les declaracions, Vives ha deixat clar que "és mentida, una calúmnia i una falsedat" que es lucrés quan era regidor a Barcelona, i ha anunciat que està recopilant les informacions publicades que apunten en aquesta direcció "per posar-les en mans" dels seus advocats i "interposar una querella contra els que les difonen i les segueixen difonent". "Totes les obres adjudicades per la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals SA [ Bimsa] van seguir el procés i els controls preceptius", ha assegurat l'extitular d'Urbanisme.



En aquest sentit, subratlla que "els òrgans adjudicadors no eren altres que les meses de contractació", de les quals no en va formar part". Sobre les afirmacions relatives al seu lucre personal i a l' acumulació de béns i diners, l'ex tinent d'alcalde afirma: "Només cal analitzar les meves declaracions de l'IRPF, les meves declaracions de béns al mateix Ajuntament o els comptes de la meva empresa, per comprendre immediatament que tot és una mentida sense pal·liatius". "Forma part d'una estratègia de difamació per destruir la meva reputació", ha afirmat Vives. A més, ha advertit que " calumniar i infamar no pot sortir de franc a qui ho fa".