Aquesta és Laura Castel, la senadora que ha criticat Espanya a l'OSCE per la judicialització del procés

La querella presentada contra Carme Forcadell i els altres diputats de la mesa del Parlament – excepte Joan Josep Nuet– que van permetre la resolució a favor del referèndum a la cambra catalana va impulsar ahir la senadora d'ERC Laura Castel a denunciar la judicialització del procés en un fòrum on no s'esperava: la reunió d'hivern de parlamentaris de l' Organització per la Seguretat i la Cooperació d'Europa (OSCE), que es fa a Viena.

Castel, que formava part de la delegació espanyola, va fer un discurs apassionat en què denunciava la reiterades accions de l'estat espanyol per judicialitzar el procés sobiranista català i negar-se a permetre que es faci un referèndum. Mentre la diputada del PSC Meritxell Batet feia cara de circumstàncies, Castel va assegurar a tots els parlamentaris europeus que l'escoltaven que " el govern espanyol no permet canalitzar la voluntat de la majoria dels catalans de decidir democràticament el seu futur polític en un referèndum acordat i legal, i atempta així contra els principis democràtics establerts i acceptats per l’OSCE". I ha recordat que, en lloc de permetre la consulta, exerceix accions penals contra càrrecs institucionals i parlamentaris.

El programa 'Més 3/24', de Xavier Graset, va recollir ahir les imatges de la intervenció de Castel, que es pot veure al minut 1.00.20 d' aquest vídeo.

Laura Castel Fort, nascuda Lleida el 1970 i establerta a Tarragona, és senadora, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (UNED), té un màster en Estudis Internacionals (UB) i un postgrau en Dret de la Unió Europea (UB). És membre de moltes entitats: l'ANC, el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia el Consell Català del Moviment Europeu, el Moviment Demòcrata Català i el Gremi de Pagesos. Professionalment, és tècnica superior als Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona.

Es va presentar a les eleccions municipals de Tarragona per ERC l'any 2015, com a número cinc de la llista de Pau Ricomà, però els republicans només van obtenir quatre cadires al consistori. Al juny, en les eleccions estatals del 26-J –que repetien les del 20-D perquè no s'havia arribat a format govern–, va ser escollida senadora d'ERC com a independent.