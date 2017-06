L'intent d'ocupació de la seu del PP va ser la primera acció i aquest dijous Arran ha iniciat la segona fase de la seva campanya pel referèndum encadenant-se a l'edifici de la Borsa de Barcelona. L'organització juvenil vinculada a la CUP reivindica la transformació social i l'anticapitalisme i aspira a aconseguir la independència de Catalunya "per canviar-ho tot". A diferència de l'acció a la seu del PP d'ara fa dos mesos, a la Borsa no els ha acompanyat cap diputat de la CUP.

Passades les 12 han arribat a l'edifici que ocupa la Borsa al Passeig de Gràcia de Barcelona amb càntics contra el capitalisme. Diverses persones s'han encadenat a les portes i han tirat pintura contra la façana.

540x306 Arran s'ha encadenat a l'edifici de la Borsa de Barcelona / NÚRIA ORRIOLS Arran s'ha encadenat a l'edifici de la Borsa de Barcelona / NÚRIA ORRIOLS

Una de les portaveus d'Arran, Cèlia Appel, ha presentat l'acció com la segona etapa de la campanya del referèndum en què l'organització de l'esquerra independentista vol reivindicar el seu anticapitalisme. "Volem evidenciar que dins el sistema capitalista la democràcia és impossible", ha dit. A parer d'Arran, les institucions " només serveixen per mantenir els beneficis de la classe dominant sobre el poble" i ha reclamat "desenvolupar la democràcia fins les últimes conseqüències". "Només si estem organitzades en clau popular el referèndum serà possible", ha sentenciat.

Al cap de mitja hora han arribat els Mossos d'Esquadra, que han reclamat als manifestants que es retiressin de la Borsa.

540x306 Arran s'encadena a l'edifici de la Borsa de Barcelona per reivindicar una república catalana anticapitalista Arran s'encadena a l'edifici de la Borsa de Barcelona per reivindicar una república catalana anticapitalista

Després d'una breu conversa amb una de les portaveus de l'organització, els manifestants s'han compromès amb la policia a no oferir resistència, tot i que han decidit quedar-se per reivindicar una acció que remarquen que és "no violenta". S'han apropat fins al Passeig de Gràcia fins a sis furgonetes dels Mossos d'Esquadra, que han acabat desallotjant la borsa sense incidents.

Crits de "la policia tortura i assassina" i de "ERC i Convergència, se'ns acaba la paciència" han acabat fent-se protagonistes d'una mobilització que pretén evidenciar el suport de l'esquerra anticapitalista al referèndum i a la independència.