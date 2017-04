Arrimadas: "Si Cifuentes és imputada, evidentment que haurà de dimitir"

La portaveu del comitè executiu de Cs, Inés Arrimadas, ha deixat clar que si l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, és imputada, "evidentment que haurà de dimitir". La dirigent popular va fer una cadena de tuits on deixava clar que "mai no havia tingut res a veure" en les operacions del Canal Isabel II investigades per la justícia, després que el portaveu de Cs a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, constatés que Cifuentes havia estat al consell d'administració de l'empresa pública.

1⃣Jamás he tenido que ver con operaciones internacionales del Canal de Isabel II, cuando fui miembro del Consejo de Administración. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 22 de abril de 2017

A més, Cifuentes va voler deixar clar que el consell d'administració del Canal no va conèixer les operacions que es van fer amb l'empresa brasilera 'Emissao'.

4⃣Más aún: en el caso concreto de 'Emissao', esa operación se hizo a espaldas del Consejo de Administración del Canal y nunca pasó por él. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 22 de abril de 2017

En declaracions als mitjans des de la paradeta de Cs a Barcelona, Arrimadas ha recordat que el seu posicionament no és nou i que, de fet, és una de les condicions que imposa el seu partit al signar qualsevol pacte de legislatura. "Quan hem signat un acord amb els vells partits, sempre hem posat el mateix criteri: amb la imputació per corrupció, els càrrecs públics han d'abandonar els seus càrrecs", ha assenyalat. Arrimadas ha considerat també que el seu partit és "garantia" que els "vells partits no governen com ho han fet sempre".

Segurament han traït els seus propis companys

De la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha reconegut que les informacions que s'estan publicant sobre la federació madrilenya del partit "no ens agraden". Albiol ha assegurat que "si es confirmessin" les sospites, alguns membres del partit "hauran traït no només els madrilenys, sinó també els seus propis companys".