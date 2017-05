Arrimadas anima el Govern a comprar les urnes i a destinar-les a avançar les eleccions catalanes

Ciutadans no té cap problema amb la compra d’urnes que ha anunciat recentment el Govern. De fet, la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha animat aquest dissabte a l’executiu a completar la compra i destinar les urnes...a la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament. "Si són per a unes eleccions catalanes ho veig perfecte. Unes eleccions és el que necessitem", ha remarcat en atenció als mitjans de comunicació des de Barcelona. En canvi, si les urnes estan ideades perquè els catalans votin en un referèndum, Arrimadas veu la decisió com una "irresponsabilitat enorme". "Si són per repetir el 9-N, és una irresponsabilitat enorme. Ja es va fer el 9-N i es van gastar 13 milions de tots els catalans, espero que no tinguin la irresponsabilitat de tornar-ho a fer", ha afegit des del recinte de la Feria d'Abril.

La reacció de Ciutadans contrasta amb l’actitud de rebuig contundent que va expressar aquest divendres el govern espanyol, que va tornar a amenaçar amb la Fiscalia per respondre a l’anunci de la compra d’urnes per part de la Generalitat. Des de Catalunya, el líder del PP, Xavier García Albiol va comparar la decisió del Govern amb la de "qui es compra un cotxe sense tenir carnet de conduir" i va advertir les empreses que hi col·laborin dels "problemes amb la Justícia" que se’n podran derivar.

Amb tot, Arrimadas s'ha centrat en animar el Govern a convocar noves eleccions al Parlament per "solucionar" el conflicte català. Per a Cs, aquesta és l'única via possible. I tant és així que Arrimadas considera que l'anunci de la compra de les urnes i la seva pròpia adquisició s'ha fet perquè "Convergència, ERC, i la CUP estan ja en campanya també". " No podem descartar que les urnes siguin per unes eleccions catalanes, que seria molt bona notícia", ha insistit.

La CUP no hi veu "cap delicte"

Aquest dissabte la CUP també ha reaccionat a la compra d’urnes per part del Govern. Ho ha fet la diputada Eulàlia Reguant des de Girona, on ha alertat que les amenaces de l'Estat "seran constants" a partir d'ara, i fins el dia del referèndum. Reguant ha deixat clar que comprar urnes "no és cap delicte" i, per tant, considera que la reacció del govern espanyol respon a la voluntat de "generar por" per evitar que la ciutadania es mobilitzi.

La diputada cupaire s'ha felicitat per la compra de les urnes, però ha recordat a l'executiu català que "estem en temps de descompte". "Cal que el govern faci tot el necessari per convocar el referèndum", ha reblat. En relació a la data i la pregunta, Reguant ha ressaltat que la CUP preferiria que ja s'hagués anunciat però "respecten" la decisió del govern de fer-ho públic al juny, un cop el Pacte Nacional pel Referèndum tanqui el procés que està duent a terme.

Al seu torn, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, veu com una "decisió coherent" la compra d'urnes per part del Govern perquè demostra que el procés "no té marxa enrere". Des de Montblanc, el president del PDECat no dubta que la Fiscalia actuarà quan es materialitzi la compra d'urnes perquè "no saben fer altra cosa".