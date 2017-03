Arrimadas demana el suport de PP i PSC per formar govern

L’escenari d’unes eleccions abans que acabi l’any és el pronòstic que fa Ciutadans quan dona per fet que no hi haurà referèndum. Davant d’aquesta possibilitat, la formació aplana el terreny per poder fer el salt a la Generalitat. Si fa unes setmanes la líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, assegurava que el seu partit estava preparat per governar, ahir va ser la mateixa Arrimadas qui va començar a buscar aliats per governar. Així, va estendre la mà a populars i socialistes perquè donin suport a un “govern constitucionalista” que la líder de la formació taronja està disposada a liderar. L’objectiu és que sigui una “alternativa” al full de ruta sobiranista de JxSí, que té el suport de la CUP. En una entrevista a l’agència Efe, Arrimadas va voler recordar al PP i al PSOE que C’s està sent “molt responsable en altres parts d’Espanya”, on ha donat suport a l’estabilitat de govern d’aquests dos partits.

C’s defensa que estan preparats per a unes noves eleccions i, fins i tot, per governar, però Arrimadas va advertir que primer hauran de ser capaços “d’explicar als catalans que aquestes eleccions seran molt importants”. Seria, segons va explicar, una “oportunitat històrica” per formar un govern que “no se salti les lleis”. Per això, veu en la suma de C’s, el PP i el PSC una “opció molt clara” de construir una “majoria alternativa”. Tot i així, caldrà esperar uns nous comicis per veure si poden superar els 52 diputats que sumaven les tres formacions el 27 de setembre del 2015.

Protegir els funcionaris

Tot i que Arrimadas està convençuda que no hi haurà referèndum, en el cas que s’acabi convocant, va voler transmetre un missatge de tranquil·litat als funcionaris: “Hi ha prou mecanismes per garantir que es protegeixin els diners públics i els funcionaris de possibles pressions”.