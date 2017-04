Arrimadas adverteix Susana Díaz que si guanya les primàries del PSOE haurà de renegociar el pacte amb C's a Andalusia

La portaveu estatal de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha advertit que si la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, abandona aquest càrrec per la secretària general del PSOE haurà de renegociar l'acord d'investidura entre PSOE i C's.

En declaracions al programa 'Converses', de COPE Catalunya, Arrimadas ha afirmat: "No és compatible fer el salt a la secretària general del partit, deixar de ser presidenta de la Junta i seguir tenint l'acord d'investidura signat per una persona que no ets tu".

D'aquesta manera, si Díaz és escollida secretària general del PSOE a les eleccions primàries convocades avui per al pròxim 21 de maig i abandona la presidència de la Junta, els socialistes andalusos hauran d'obrir un nou període de negociacions amb Ciutadans, ja que no compten amb majoria suficient per governar en solitari a la comunitat.

La també líder de C's a Catalunya ha assegurat que el president català, Carles Puigdemont, ha trobat en l'alcaldessa Ada Colau "la millor aliada per parlar tot el dia d'independència i de referèndum". "Colau va votar sí a la independència i va ser a la manifestació de l'11 de setembre. Tothom sap que Colau dóna suport a l'independentisme", ha recordat.

També ha defensat que es tornin a avançar eleccions al Parlament: "No serem salvadors de la pàtria, però sí decisius per recuperar el seny. Estem preparats per tot", ha subratllat abans d'afirmar: "Uns comicis són una gran oportunitat per acabar amb el monotema del procés i tornar a parlar d'innovació, de futur i d'infraestructures".

"Sabem que la gent està cansada de tornar a votar, però les pròximes eleccions seran fonamentals. Estic convençuda que pot haver-hi una alternativa no independentista que no estigui en mans dels radicals de la CUP".

Un govern no independentista, ha opinat, defensaria millor els interessos de tots els catalans i ha criticat l'absència de Puigdemont de la conferència de presidents autonòmics per abordar el finançament autonòmic.