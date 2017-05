Arrimadas competirà amb tres candidats més a les primàries de Cs per escollir candidat a la Generalitat

Inés Arrimadas no és l'única aspirant de Cs a la presidència de la Generalitat. Ahir a les 23 h tancava el termini per presentar candidatures a les primàries, i quan semblava que l'actual cap de l'oposició no tindria rival, el partit ha fet oficial que tres candidats més buscaran el suport de la militància.

Els competidors d'Arrimadas, clarament favorita, són: Daniel Granados Vera, de 27 anys i afiliat al partit taronja des de fa només un any; Jordi González, barceloní de 48 anys, i Sergio Querol, olotí, de 54 anys.

La militància votarà telemàticament entre el dimecres 24 i el divendres 26, i els resultats es proclamaran dissabte 26. Segons ha informat Cs, diumenge 28 se celebrarà un acte de presentació de la candidatura.

Sense avals

Els afiliats de Cs que desitgessin presentar la seva candidatura a les primàries per aspirar a la presidència de la Generalitat ho podien fer lliurement durant el termini que va començar dilluns i que es va tancar ahir a la nit. A diferència del PSOE, que ha tingut una "guerra d'avals", al partit taronja no es necessitava validar un mínim de signatures de suport.

S'especulava que Arrimadas no tindria aquesta cursa però, segons ha pogut saber l'ARA, ja dimecres la resta d'aspirants van optar per presentar candidatura.