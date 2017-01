Rivera espera que La Moncloa eviti un altre 9-N i no permeti el referèndum

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dimecres que el govern espanyol no es torni a equivocar amb Catalunya i que, al contrari que el que va passar amb el 9-N, utilitzi tots els mecanismes previstos per evitar un nou referèndum sobiranista i estar immersos en un procés penal permanent.

"El 9-N no es va evitar", ha afirmat Rivera en una entrevista a Telecinco, en la qual ha dit que llavors hi va haver un "acord no escrit" amb el president català Artur Mas perquè la consulta sobiranista no fos vinculant i el Govern va permetre que se celebrés.

Segons la seva opinió, La Moncloa "es va equivocar" perquè hi ha mecanismes previs per impedir un referèndum d'aquestes característiques.

"Tant de bo no passi, tant de bo el Govern entri en una línia de sentit comú que no té ara per ara i digui que això no es pot portar a terme", ha desitjat.

Però ha matisat que si finalment es "posa data i hora a un referèndum il·legal", és "molt millor" evitar-lo perquè "és pitjor anar a un procés penal permanent".

Ha assegurat que desconeix si el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, comparteix la seva opinió i ha afegit que si té ocasió de parlar-ho amb ell, així li ho traslladarà.

Rivera ha defensat també el diàleg amb Catalunya però "sempre dins de la Constitució i la legalitat". "Fora d'aquí no hi ha res de què parlar", ha advertit.

Arrimadas acusa Podem de fer el joc a l'independentisme

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat aquest dimecres que Podem "està fent el joc" amb el referèndum al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al Govern.

Colau, sobre el referèndum: "La qüestió no és si és pactat, sinó efectiu"En declaracions a TVE recollides per Efe, Arrimadas ha defensat la via del diàleg dins de la legalitat entre els dos governs, però ha lamentat que l'executiu català "només parli" de la independència i del referèndum en les seves reunions amb el Govern, en al·lusió a la reunió d'ahir entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el seu homòleg català, Oriol Junqueras.

"No cal perdre més temps amb un pla que no va enlloc" com és el procés independentista, ha reivindicat la dirigent de Ciutadans i, en aquest context, ha denunciat l'"acord tàcit" entre Podem i els independentistes a favor del referèndum.

Arrimadas ha considerat així que el Govern "no té projecte" ni "res a oferir" als catalans, més enllà d'intentar "repetir un altre 9N": "Sant tornem-hi", ha postil·lat.