Arrimadas s'espolsa les crítiques sobre el funcionament intern: "C's pot treure pit de la seva democràcia"

La cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, no està preocupada pel malestar intern en relació als preparatius del congrés que celebrarà el partit el febrer. Aquest dilluns, en roda de premsa, s'ha espolsat les crítiques i s'ha limitat a destacar que en el conclave de la formació que lidera Albert Rivera podran votar "tots els afilitats". "Ciutadans pot treure pit de la seva democràcia interna", ha dit Arrimadas en resposta a preguntes dels periodistes.

Ahir, la plataforma crítica TranC’sparencia va emetre un comunicat queixant-se del sistema de votació de les esmenes: el van titllar de "fiasco de proporcions bíbliques". Tot i que totes les agrupacions territorials poden presentar propostes de modificació a les ponències de la direcció, hi ha una limitació de les esmenes que es poden presentar: un organisme nomenat per la direcció fa una tria i només en passen vint per ponència (n'hi ha tres) a l'assemblea general. Consideren que aquest filtre limita la democràcia interna i propicia el control del congrés per part de la direcció.

Davant d'això, Arrimadas ha defensat que el sistema d'elecció per anar de "baix a dalt" i ha assenyalat quee necessàriament s'ha de fer una selecció que ordeni les propostes dels afiliats. Ha destacat que un cop triades les esmenes, els afiliats podran recuperar les descartades a través d'un sistema de votació electrònica. Es seleccionaran les cinc més votades.

Per a la líder de Ciutadans a Catalunya doncs les crítiques són "respectables" però entén que "en comparació" amb la resta de partits el de C's és un sistema "participatiu i obert".

Tampoc s'ha mostrat "preocupada" pel malestar dels sectors socialdemòcrates, sobretot a Catalunya, com a conseqüència d'haver renunciat a aquest corrent ideològic en la ponència de valors, on Rivera converteix Ciutadans en un partit eminentment liberal. Arrimadas ha defensat que la ponència de valors actual va ser aprovada pel Consell General - per només tres vots de diferència- i que, en tot cas, ja es presentaran esmenes al congrés per intentar modificar-ho.

Arrimadas preveu eleccions



La cap de l'oposició també ha aprofitat que avui fa un any de l'adéu d'Artur Mas al capdavant de l'executiu per criticar el "bloqueig" amb què viu Catalunya. Segons ella, es comença el 2017 de la mateixa manera que es va iniciar el 2016: "Sense projecte de Govern, sense pressupostos, depenent de la CUP i sene president". Per a Arrimadas, tot el que té a veure amb la Generalitat té "data de caducitat" i ha reclamat "estabilitat".

Així, ha definit l'any del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al capdavant de l'executiu com un any de "processisme" en què la prioritat només ha estat "repetir el 9-N" i la independència. En aquest punt, ha erigit Ciutadans com l'"alternativa" a la Generalitat i ha instat a "no perdre l'oportunitat" aquest 2017 de bastir un executiu del "seny". Ha considerat que el Govern actual està en un "carreró sense sortida" i ha previst eleccions en poc temps. "Es percep un canvi de cicle", ha conclòs.