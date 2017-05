Arrimadas creu que l’anunci de data i pregunta serà un esquer de Puigdemont perquè l’Estat actuï contra el referèndum

La cap de l’oposició i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha apuntat aquest dilluns que el Govern vol fer servir l’anunci de data i pregunta del referèndum com un esquer perquè l’Estat actuï contra la Generalitat. "Ells volen una excusa. Volen ser víctimes i dir que no els han deixat votar", ha insistit en dues entrevistes, una a Catalunya Ràdio i una altra a RNE. Arrimadas s’ha mostrat convençuda que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no té cap ganes de fer el referèndum" i confia en una reacció contundent de l’Estat per allargar el "victimisme" que, segons ella, caracteritza els polítics independentistes.

Per això, la líder de Ciutadans ha recomanat al president espanyol, Mariano Rajoy, que no actuï de forma immediata i esperi a conèixer els preparatius exactes del referèndum: "No n’hi ha prou de saber la data i la pregunta". Arrimadas ha criticat el Govern per mantenir oculta l’organització del referèndum i ha considerat que la Generalitat "falta al respecte" als catalans, també als independentistes, quan manté ocults tots els preparatius. En aquest sentit ha preguntat a Puigdemont "si pensa vulnerar la llei" per obtenir el cens de la consulta o si pensa posar socis de l’ ANC i Òmnium a recomptar els vots. "Si no és així, ¿com pensa obligar els ciutadans i els funcionaris a col·laborar-hi?", li ha preguntat.

El referèndum serà declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i Arrimadas creu que la Generalitat no s'arriscarà a fer un altre 9-N. "El Govern no hi té cap interès. Perquè si el fes, probablement aniria menys gent a votar. Els independentistes serien els que recomptarien els vots i seguirien sense reconeixement internacional", ha analitzat la líder del partit taronja a Catalunya. Per tot plegat, Cs ja es prepara per a unes eleccions autonòmiques, els únics comicis "que tindran garanties democràtiques i reconeixement nacional i internacional".

"Els mossos no hauran de retirar les urnes"

També ha estat entrevistat aquest dilluns el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que al plató del canal 24h de TVE ha afirmat que "no s’arribarà al xoc de trens" entre Catalunya i Espanya. Segons ell, els dos governs van per vies diferents, i la de la Generalitat condueix al "precipici". El líder dels populars catalans ha insistit un cop més que l'Estat actuarà "amb proporcionalitat" al desafiament de l'executiu català i ha descartat que s'arribi a veure la imatge dels Mossos d'Esquadra retirant les urnes el dia de la consulta. "No s'arribarà a aquesta situació", ha subratllat Albiol, que no descarta, però, que les seus d'ERC, el PDECat, la CUP i l'ANC posin urnes un dia concret a una hora determinada perquè els independentistes participin en un altre 9-N. "Però mai es farà un referèndum", ha insistit.