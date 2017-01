Arrufat diu que el suport als pressupostos és conseqüència d'un "xantatge" de Junts pel Sí

Quim Arrufat considera que els pressupostos són "liberals, no redistribueixen" i són "molt poc d'ERC". Malgrat el sí de la CUP als comptes de 2017, en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', el portaveu del secretariat nacional de la CUP ha assegurat que la formació donarà suport als pressupostos del Govern com a conseqüència d'un "xantatge de Junts pel Sí": "Coneixem ERC i sabem que hauria fet alguna reforma fiscal, demanat a les classes altes que paguessin alguna cosa més per la societat que tenim dividida. Però si no els aprovàvem la situació no seria millor econòmicament, perquè no en tindríem, i per tant hem considerat que la única via oberta que hi ha és la catalana".

Arrufat ha reiterat que la CUP condiciona l'aprovació dels pressupostos al referèndum unilateral, ja que "un referèndum pactat no existeix". Sobre l'organització de la votació, ha assegurat que s'ajustarà als estàndards recomanats per la Comissió de Venècia (pertanyent a la Comissió Europea), i que per tant s'assemblarà molt a unes eleccions normals, amb un cens de persones a partir dels 18 anys. A més, es farà en diumenge.

Preguntat sobre l'obtenció de dades per al cens, Arrufat ha assegurat que "hi ha diferents vies per aconseguir-les, i totes legals", ha destacat, en relació a les polèmiques declaracions de Santi Vidal, que el passat dijous va assegurar que el Govern tenia il·legalment les dades fiscals dels catalans, unes afirmacions que després el Govern va desmentir. "La Llei de Protecció de Dades és d'una rigorositat absoluta", ha recalcat Arrufat, "i seria la manera més fàcil de tombar la legitimitat internacional que pugui guanyar aquest referèndum: que les dades haguessin estat obtingudes contra la voluntat dels ciutadans".

També ha apostat per avançar el referèndum abans de l'estiu en cas que s'inhabiliti la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un escenari que també ha avalat aquest dilluns el vicepresident, Oriol Junqueras.