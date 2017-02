Artur Mas a una estudiant amb dubtes sobre el procés: "Vine un dia a veure'm i t'ho explico"

"A vostè el van enviar a la paperera de rebuig o a una de reciclatge?". Així ha començat Marc Colomer, director de l'agència de notícies ACN, presentador de l'acte, el col·loqui amb Artur Mas a l'auditori del campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). I és cert que l'expresident sembla que hagi ressuscitat mediàticament després del judici pel 9-N.

Llegeix les declaracions d'Artur Mas a l'UPF en resposta a la fiscal i sobre el referèndum

Fa dies que parla quasi cada dia davant dels periodistes, però aquest dimarts ha sigut diferent. Mas s'ha posat davant de 400 estudiants de la UPF a respondre les seves preguntes, i fins i tot s'ha permès flirtejar, lleugerament, amb una noia del públic.

"Vine un dia a veure'm i t'ho explico". Així ha respost Artur Mas a una noia que li deia que acabava de fer 18 anys i que les primeres eleccions en què podrà votar seran el referèndum d'autodeterminació i es vol informar bé. "Com es finançaran la República Catalana i les infraestructures?". "Aquesta informació existeix però s'ha de saber com buscar-la", ha dit, i ha insistit que l'anés a veure al seu despatx un dia. L'auditori del campus de la UPF de Ciutadella s'ha quedat una mica parat davant la resposta de l'expresident, però Mas ho ha dit seriosament. L'agenda d'un expresident té més forats que la d'un president, i a Mas li agraden els actes de petit format, tot i que no sabíem que tan petit...

A Artur Mas se l'ha vist a gust responent a aquest grup de joves que rondaven els 20 anys i han omplert a vessar l'auditori. Sense la cotilla del càrrec institucional, ha dit frases com ara aquesta: "Si arribem dèbils i atemorits [al xoc de trens] pringarem", però també ha hagut de fer front a preguntes sobre si estem preparats per a una invasió militar espanyola.

"No seria el primer cop que passa a la història, però en termes actuals aquesta no és l’amenaça. Ara actuen amb el tribunals, i poden anar més enllà. Han fet servir la guerra bruta muntada per part de determinats àmbits de l’Estat, però no poden arribar a la invasió militar, crec que estem alliberats d’això i espero no equivocar-me".

I cap al final del col·loqui una estudiant li ha explicat a Mas que ella va ser alumna de l' institut Pedraforca de l'Hospitalet de Llobregat, d'on era directora Dolores Agenjo, l'única directora que es va negar a entregar les claus el 9-N i va declarar contra Irene Rigau la setmana passada: "La conec i tot el que va dir és mentida, tela marinera amb les coses que ens feia fer aquella dona". L'expresident ha sigut àgil amb la resposta: "Llàstima no haver-ho sabut abans, t'hauríem cridat com a testimoni de la defensa".

Artur Mas no ha defugit cap pregunta. Li ha agradat tant el contacte amb estudiants que dijous repetirà a Madrid amb una 'master class' davant 50 alumnes d'un màster d'una universitat, i d'aquí 15 dies anirà a fer una conferència a Oxford i una altra a Harvard.