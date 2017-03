Arxivada la causa contra l'alcaldessa de Berga per no despenjar l'estelada

El jutjat de Berga ha arxivat la causa contra l'alcaldessa de la ciutat, Montserrat Venturós, que estava acusada de dos delictes electorals per no haver despenjat l'estelada durant la campanya electoral del passat 27 de setembre i les eleccions espanyoles del 20 de desembre. Així ha transcendit aquest dimecres en una interlocutòria.

El jutge considera que no hi ha delicte després d'investigar els fets: Venturós havia defensat que hi hagués l'estelada del balcó de l'Ajuntament, malgrat les indicacions de la Junta Electoral, perquè tenia un acord del ple que l'instava a hissar la bandera independentista.

Interlocutòria del jutgeVenturós estava acusada d'incomplir l'article 144 de la llei orgànica de règim electoral (LOREG), que prohibeix fer "actes de propaganda" encaminats a captar vots. És precisament per aquest fet que el jutge considera que no pot tirar endavant el procediment judicial: interpreta que l'estelada no és un símbol destinat a recollir vots per una "candidatura concreta",sinó que representa una orientació política. És per això que creu que Venturós no pot ser condemnada per incomplir l'article 144.

El jutge també afegeix que si, a més, es té en compte que l'alcaldessa de Berga és de la CUP i en les eleccions generals de 2015 el partit va recolzar l'abstenció, no s'entendria que estigués fent campanya per una candidatura.

Malgrat l'arxiu de la causa, Venturós va ser detinguda per no presentar-se a declarar davant els jutjats en una ocasió. De fet, va ser la primera representant d'un ajuntament que era requerida a presentar-se davant del jutge. Setmanes més tard de la seva detenció -els Mossos d'Esquadra van anar a buscar-la a casa- també va ser detingut el regidor cupaire de Vic Joan Coma.