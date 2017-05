La jutge arxiva la investigació sobre Collboni i Navarro en el cas Mercuri

La jutge de Sabadell que investiga el cas Mercuri ha arxivat la peça en la qual va imputar l'exlíder del PSC Pere Navarro i l'actual segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, en considerar que no hi ha indicis que cometessin tràfic d'influències.

En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Efe, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, Beatriz Faura, acorda l' arxivament provisional de la peça separada del cas Mercuri que va obrir sobre les gestions que va fer l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos amb Collboni i Navarro perquè intercedissin davant el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) a favor d'un empresari amic en la concessió d'una llicència de televisió.

En el seu escrit, la jutge conclou que, malgrat que els investigats van contactar entre ells telefònicament i es van interessar per l'assumpte, no s'ha acreditat que realitzessin cap tipus de "pressió" per beneficiar l'empresari televisiu en la concessió de llicències del CAC.

"L'únic que ha pogut acreditar-se és que es va tractar d'una actuació de tràmit i informativa, però sense que hagi resultat acreditat que es realitzés amb algun tipus de connotació de pressió o influència a tercers", remarca l'escrit de la jutge, en el qual arxiva la peça separada 29 de les 33 de què consta la macrocausa del cas Mercuri.

La jutge recorda en el seu escrit que els investigats van negar "categòricament" haver pressionat o influenciat ningú en benefici de l'empresari, ja que Collboni, aleshores responsable de comunicació del PSC, es va limitar a dir que únicament va escoltar Bustos, "sense arribar a realitzar cap gestió o actuació ni tenir intenció de fer-ho" en no ser la seva competència.

Navarro, per la seva banda, va reconèixer davant del jutge haver parlat amb Bustos i amb l'empresari televisiu, encara que va negar haver parlat amb cap membre del CAC perquè votés a favor de l'empresari i haver realitzat alguna gestió en aquest tema.

De fet, els membres del CAC que van comparèixer com a testimonis davant del jutge també van negar haver rebut pressió o influència per decidir i resoldre l'assumpte a favor de l'empresari, segons recorda la magistrada.

Per aquest motiu, la jutge considera que "al marge del retret ètic o moral" que pugui fer-se respecte al contingut de les trucades que es van fer els implicats -i que van ser interceptades pels Mossos d'Esquadra perquè Bustos tenia el telèfon punxat-, no s'ha pogut acreditar "prou" que incorreguessin en un delicte de tràfic d'influències.

De fet, en les converses gravades a Bustos, que figuren en el sumari, l'exalcalde de Sabadell es queixava en relació amb aquest cas: "Collboni no va fer absolutament res de res, de res, de res [...]. Vaig estar tres setmanes darrere d'ell enviant-li missatges, no em contestava".