Asens considera que el PDECat és un "obstacle" per ampliar el suport al referèndum

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i dirigent dels comuns, Jaume Asens, veu el PDECat com un "obstacle" per ampliar el suport social al referèndum, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. En una entrevista a l'agència Efe, Asens no descarta que es produeixi una situació "inèdita" de "col·lapse" i, davant la disjuntiva d'un "previsible xoc de trens" institucional entre la Generalitat i l'Estat, ha garantit que els comuns "mai" no estaran del costat "del Govern del PP i d'un Tribunal Constitucional que ha estat instrumentalitzat i actua com braç executor".

"Tenim molt clar qui vol posar urnes i està del costat de la democràcia, i qui amenaça la democràcia, vol treure les urnes i fer callar la gent", ha precisat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, i més enllà de les "diferències" amb els "adversaris polítics", Asens ha assenyalat que la qüestió de fons del procés sobiranista no és independència 'sí o no', sinó "la democràcia i la sobirania", que s'enfronten a un "Estat demofòbic" i a un executiu del PP que respon al "conflicte polític" català amb "incomprensió", "autoritarisme" i "abús de poder".

"Nosaltres no hem vingut a frenar un procés de canvi -tant a Catalunya com a Espanya-, i tenim clar que, davant del dubte, ens posarem del costat de la democràcia, dels drets humans, del diàleg i de la negociació", ha afegit. El membre de la coordinadora nacional del nou partit dels comuns ha apel·lat a ampliar el procés sobiranista entre les classes populars de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que ho veu com a necessari per sostenir un "pols" amb l'Estat d'"aquestes dimensions".

Tot i això, per Asens cal un "viratge" en el lideratge polític del procés sobiranista, ja que l'antiga Convergència "ha estat una de les potes que ha sostingut el règim del 78 durant anys", és el partit de les "retallades" i està afectat per "casos de corrupció". "El fet que el procés sobiranista estigui liderat per un president d'aquest partit és una dificultat i un obstacle per ampliar les bases a la societat catalana", ha opinat.

Referèndum amb "garanties"

Asens ha recalcat que per als comuns el debat de fons no és tant si el referèndum és pactat o no amb l'Estat, sinó que aquest ha de ser "eficaç", tenir "garanties", complir amb les "regles democràtiques" i comptar amb un reconeixement internacional. En aquest sentit, ha denunciat que encara planegen "moltes incerteses" sobre el referèndum a causa de la falta d'informació per part del Govern, com són el cens que s'utilitzarà, quin hauria de ser el percentatge perquè tingui legitimitat el referèndum o els òrgans de control del procés de votació. Incerteses, també, sobre la pròpia pregunta, que per a Asens ha de ser "clara, concisa i sense ambigüitats" i, preferentment, binària, a diferència de la consulta del 9N.

El dirigent dels comuns ha assegurat que la cúpula dels comuns no prendrà la decisió de si donen suport o no un referèndum unilateral, sinó que obriran un ampli debat entre les seves bases, pel que no descarten mecanismes com la celebració d'una consulta interna, com farà Podem. En un moment en el qual els partits i entitats independentistes ja han començat la seva campanya pel 'sí' malgrat que el referèndum no ha estat convocat, Asens ha assenyalat que previsiblement els comuns no es decantaran per cap de les opcions, sinó que donaran llibertat de vot als seus militants, donada les diferents sensibilitats en el si de la formació -federalistes, confederalistes i independentistes-.

Després de constatar que la política espanyola "s'ha catalanitzat més que mai", Asens ha fet una crida a reforçar i teixir noves aliances a la resta de l'Estat, ja que d'altra manera veu "molt difícil que el procés de canvi que es viu a Catalunya pugui guanyar". "El dret a decidir cada vegada té més suports a la resta de l'Estat, i el que passi a Catalunya serà bàsic per poder canviar les coses a l'Estat. És una necessitat mútua", ha dit Asens, qui discrepa de la idea que l'Estat és "irreformable per 'se'".