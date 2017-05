Asens demana responsabilitats al Govern si el Consorci del Palau no recupera els 6,6 milions d'euros

El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha avisat aquest divendres que el Consorci del Palau de la Música haurà d'estudiar la possibilitat de demanar responsabilitats al Govern, fins i tot patrimonials, si no aconsegueix recuperar els 6,6 M€ que presumptament haurien servit per finançar il·legalment CDC. Asens també ha demanat a la fiscalia que atengui el gest del consorci d'intentar tornar a acusar els convergents i permeti que els recursos econòmics tornin al Palau. Aquest divendres, el jutjat del cas Palau ha rebutjat que el Consorci acusi finalment CDC en el seu escrit de conclusions definitives.

Asens ha lamentat que el canvi de posició per tornar a acusar CDC "hagi arribat tard". "És realment lamentable, perquè al final el Govern de JxSí s'ha sortit amb la seva", s'ha queixat. En preguntar-li per quines són les persones responsables, Asens s'ha referit als tres membres del Govern que formen part del consorci i que inicialment van votar en contra d'acusar CDC, és a dir, el president de la Generalitat, el conseller de Cultura i el secretari general del departament, Pau Villòria. Ara bé, ha afegit després que caldrà estudiar si les responsabilitats són personals o institucionals. Per a Asens, el grau de responsabilitat d' ERC en aquest cas és diferent.

En aquest punt, ha demanat a la fiscalia que tingui en compte el gest del consorci i permeti que els 6,6 M€ que s'hauria quedat presumptament CDC tornin al Palau si així ho decideix el tribunal. Si això no passa, ha avisat que caldrà que el Consorci estudiï possibles responsabilitats, que podrien ser patrimonials, "d'aquells que van votar en contra que es fes aquesta personació, protegint els interessos del partit en lloc dels interessos generals i del Palau". "Si no aconseguim els 6,6 M€, serà responsabilitat d'aquells que amb la seva actuació van emparar i donar cobertura a aquesta corrupció que s'està jutjant", ha conclòs.

Precisament, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú a favor de la decisió del Consorci de tornar a acusar CDC. Hi han votat a favor tots els grups menys el Grup Demòcrata, que s'ha abstingut.

Durant el debat, el líder d'ERC, Alfred Bosch, ha reconegut que no entén per què l'Ajuntament no va decidir actuar abans. "Sempre anem tard i malament", ha dit. Igualment, el president del grup popular, Alberto Fernández Díaz, ha constatat que BComú ha tingut dos anys per impulsar aquest canvi i ho ha fet quan era massa tard.