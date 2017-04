Embruten amb pintades l'exterior de la seu de C's a Lleida

La seu de Ciutadans a la ciutat de Lleida, situada a l'avinguda Madrid, ha estat objecte d'un acte vandàlic durant la matinada de dimecres a dijous. Han llençat diversos ous amb pintura vermella contra els vidres, que no s'han arribat a trencar. A la paret exterior de l'edifici, a més, hi ha aparegut una pintada amb el lema " C's feixistes per negar el dret a l'autodeterminació!".

L'agrupació local de Ciutadans a la ciutat ha rebut aquest dijous un correu electrònic en què els suposats autors, que s'identifiquen com a " persones a favor del democràtic dret a l'autodeterminació", adverteixen que continuaran "assenyalant els enemics de la democràcia. Contra el feixisme, tolerància zero", segons ha informat l'ACN. Els fets ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra.

Aquest és el cinquè atac que pateix la seu del partit a Lleida. El 3 de juny diverses pedres van ser llençades des del carrer, van impactar en la façana i van arribar a trencar algun vidre. L'acció ha rebut les condemnes a través de les xarxes socials de diversos membres de la formació taronja. La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha avisat que "ni les amenaces ni els atacs continuats" impediran la defensa dels "valors democràtics".

Ni las amenazas ni los ataques continuados harán que dejemos de defender los valores democráticos #NoNosCallaran https://t.co/zNGPUslVC4 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 6 de abril de 2017

La presidenta del grup de C's a Barcelona, Carina Mejías, ha enviat suport als companys de Lleida i ha avisat que les "amenaces no faran callar" la defensa de la democràcia i la llibertat. El diputat taronja Matías Alonso ha fet una contundent piulada en contra de l'acte vandàlic: "Assenyalar el dissident, qui no combrega amb rodes de molí, és típic del feixisme i de qualsevol totalitarisme". Des de l'Ajuntament de Lleida, l'alcalde, Àngel Ros (PSC), també ha condemnat l'atac i ha apel·lat a la tolerància i al respecte, que "han d'anar sempre davant de tot".