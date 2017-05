Augmenta la tensió entre el PSOE i Podem per la moció de censura a Rajoy

Dura carta de Fernández a Iglesias

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, van protagonitzar ahir un dur intercanvi de retrets com a conseqüència de la moció de censura plantejada pel partit lila, que no comptarà amb el suport dels socialistes. Fernández va respondre dimarts per carta a la missiva rebuda d’Iglesias en què li demanava el suport en la iniciativa per deposar l’executiu de Mariano Rajoy, i ho va fer amb contundència, recordant-li que “ja coneix” els motius pels quals els socialistes no s’adheriran a la seva proposta: “No intentaré reiterar-los, primer perquè penso que no cal i segon perquè si encara no ho has entès crec que serà inútil”.

Fernández va recriminar-li a Iglesias les crítiques al PSOE que, segons el líder de la formació lila, són derivades de l’“equivocació” d’abstenir-se en la investidura de Rajoy. El president de la gestora va recordar-li que aquest gir en la votació va estar motivat perquè ells no van voler fer president Pedro Sánchez. Per tot plegat, va acusar Iglesias de voler “tornar com a salvador a l’escena del crim”. Tot i així, va convidar-lo a “propiciar acords” entre les dues formacions per assolir una “relació més fluida i més sincera pel bé de la nostra pàtria, com tu dius (o de la ciutadania, com acostumo a dir jo)”.

Iglesias hi veu “hostilitat”

Pablo Iglesias no va trigar a respondre, i ahir mateix va recriminar a Fernández que respongués amb “hostilitat i insults” a la seva proposta i li va demanar que rectifiqués. “S’està plantejant fer fora de les institucions el partit més corrupte d’Europa”, va asseverar Iglesias des dels passadissos del Congrés. A més, va deslligar la mobilització convocada per al 20 de maig, un dia abans de les primàries socialistes, de la voluntat d’influir en el resultat d’aquest conclave: “La política interna dels partits és una cosa absolutament secundària”.

Javier Fernández acaba la carta a Iglesias amb una postdata: “Aprofito per demanar-te que facis arribar a Jean-Luc Mélenchon, amb qui em consta que tens proximitat política i personal, que per als socialistes espanyols les eleccions franceses de diumenge són un d’aquells assumptes que no admeten equilibrismes, perquè si hi ha ocasions en què la neutralitat és un altre nom de la complicitat, aquesta n’és una”.