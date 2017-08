Avís de la CUP: “No es votarà com sempre”

Toc d’alerta de la CUP, que ahir va voler deixar clar que el de l’1 d’octubre “no serà un referèndum normal ni es votarà com sempre”. En la presentació de la llei del referèndum, el govern de JxSí va insistir que la consulta es desenvoluparà com en una convocatòria electoral ordinària, entonant repetidament un “com sempre”. La diputada cupaire Mireia Vehí, però, va assenyalar que els embats de l’Estat provocaran que calgui “desobeir” per garantir la celebració del referèndum. Com a mesura de prevenció davant l’ofensiva judicial, el Govern porta amb secretisme alguns dels preparatius de l’1-O, cosa que va defensar Vehí: “Hi ha una estratègia d’astúcia de mínims: si tens un enemic i ensenyes totes les cartes, perds la partida”. Seguint aquesta lògica, va reiterar que “hi ha urnes i cens” i va descartar fer públic com s’han obtingut. Tot i mostrar “confiança” en la gestió de l’executiu, Vehí va apuntar que encara falten per concretar quins col·legis electorals obriran, com s’assegurarà que hi ha campanya pel no i com es garantirà la imparcialitat en el recompte. Una tasca, la del recompte, que han de fer els funcionaris que s’inscriguin com a voluntaris en una web que es donarà a conèixer pròximament, tal com va explicar Vehí.

Precisament, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va demanar ahir al Govern que convoqui el Consell Català de la Funció Pública i “formalitzi” les “garanties” per als funcionaris que col·laborin amb l’1-O.